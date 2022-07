Jumbo-Visma leek alles onder controle te hebben in de tweede week van de Tour de France, totdat het zondag in de vijftiende rit flink misging. De opdracht om de gele trui van Jonas Vingegaard naar Parijs te brengen is daardoor een stuk lastiger geworden.

De sprintersetappe in de extreme hitte van Zuid-Frankrijk kabbelt zondag voort als Wout van Aert met nog 64 kilometer te gaan opeens vol in de remmen moet. "We werden net geïnformeerd dat er weer demonstranten op de weg stonden. Ik weet niet of dat de reden was, maar er was in ieder geval chaos in het peloton."

Van Aert kan een valpartij net voorkomen, maar zijn ploegmaat Steven Kruijswijk heeft veel minder geluk. "Steven zat vlak voor me, kon niet op tijd remmen en viel heel hard. Ik ben even bij hem blijven wachten, maar zag direct dat hij er niet goed aan toe was."

Terwijl Kruijswijk met zijn schouder uit de kom wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, gaat Van Aert in de achtervolging op het peloton. Op het moment dat hij aansluit, ziet hij zijn hele team om Vingegaard heen staan. De geletruidrager had bij een rotonde met nog 58 kilometer tot de finish zijn ploegmaat Tiesj Benoot niet kunnen ontwijken, waardoor beiden naar de grond gingen.

"Poeh, dat waren klotekilometers", zegt Van Aert, die in de eindsprint in Carcassonne nog tweede werd achter Jasper Philipsen. "Ik had hier graag gewonnen, maar ben vooral teleurgesteld dat het een baaldag is voor de ploeg."

Jonas Vingegaard kreeg een nieuwe fiets na zijn valpartij. Jonas Vingegaard kreeg een nieuwe fiets na zijn valpartij. Foto: AP

Roglic stapte niet meer op voor vijftiende Tour-rit

Frans Maassen slaakt een diepe zucht bij de teambus van Jumbo-Visma. "Ja, ik heb onderweg wel even gedacht hoe er zoveel dingen fout kunnen gaan op één dag", zegt de ploegleider. "Ik sta hier niet met een fijn gevoel, het is gewoon een klotedag."

Dat begon in de ochtend met de mededeling dat Primoz Roglic niet meer zou starten, omdat hij nog te veel last heeft van de blessures die hij in vijfde rit opliep. "Primoz werd de laatste dagen steeds slechter", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Hij was gebleven als hij nog een rol had kunnen spelen voor Jonas in de Pyreneeën, maar zijn lichaam reageerde niet meer goed."

Doordat Kruijswijk tijdens de etappe uitviel, heeft Jumbo-Visma opeens nog maar zes renners over. Benoot is bovendien flink gehavend. "Ik heb me weleens beter gevoeld", zegt de Belg. "Maar ik heb nog geluk gehad, want ik ben vrij hard gevallen. Ik lijk niks gebroken te hebben, maar heb wel flink wat schaafwonden en mijn heup heeft een harde tik gehad. Ik hoop dat ik nog een steentje kan bijdragen. Anders had ik de rit van vandaag niet uitgereden."

Benoot heeft het geluk dat maandag een rustdag is. "We moeten onze wonden likken en weer verder", zegt Niermann. "Dit was een kutdag, maar zo is het leven soms. We kunnen er nu niks meer aan veranderen."

Schade bij Vingegaard valt mee

Het lichtpuntje op een zwarte dag voor Jumbo-Visma was dat de schade bij kopman Vingegaard lijkt mee te vallen. De Deen maakte een goede indruk in de finale van de etappe en zei na de rit dat hij alleen wat schaafwonden heeft.

"We moeten blij zijn dat Jonas na zijn val zo snel weer terug bij het peloton was en daarna heel scherp was in de finale", zegt Maassen.

Met nog drie zware Pyreneeënritten en een tijdrit op de voorlaatste dag zal Vingegaard in de slotweek heel scherp moeten blijven om zijn grote rivaal Tadej Pogacar voor te blijven, zeker nu zijn ploeg minder sterk is geworden.

"We zullen met Steven een heel belangrijke kracht missen in de bergen", zegt Niermann. "Maar gelukkig hebben we iemand als Wout van Aert in onze ploeg, die voor drie renners kan rijden. Wout gaat zich in de Pyreneeën voor 100 procent in dienst stellen van Jonas en een heel grote rol spelen. We moeten het nu met zes man doen en we gáán het ook met zes man doen."

