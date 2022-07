Dylan Groenewegen kwam zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France niet verder dan de zesde plaats in de massasprint. Volgens de renner van het Australische BikeExchange was dat te wijten aan wat foutjes die hij maakte in de finale.

"We zaten een beetje te vroeg van voren en toen kwamen er veel renners van achteren overheen. Ik had niet meer genoeg over om dat op te vangen en nog in positie te komen", reageerde Groenewegen bij de NOS.

Dat hij zich in Carcassonne kon mengen in de massasprint, was niet zo vanzelfsprekend. Onderweg moest de winnaar van de derde etappe lossen op een klimmetje, maar zijn ploeggenoten wisten hem terug te brengen naar het peloton.

"Dat hebben ze goed gedaan. Ze reden niet te hard en niet te zacht en zo brachten ze me terug. Dat was een mooie teamprestatie die ik graag had beloond met een overwinning. Helaas lukte dat niet."

Dat in de sprint niet alles volgens plan verliep, had volgens Groenewegen mede te maken met de tropische omstandigheden. "Ik had wat dingen in de finale anders kunnen doen. Maar met deze hitte wordt logisch denken een stuk moeilijker."

"Het was echt een bloedhete dag. Ik heb de hele dag bidonnendouches genomen met koud water om een beetje koel te blijven en niet oververhit te raken. Dus ik ga zo in een ijsbad liggen en hopen dat de airco in het hotel het eens een keertje doet."

Van Poppel: 'De echte toppers zijn net iets te snel'

Met zijn zesde plaats was Groenwegen niet de beste Nederlander. Danny van Poppel van BORA-hansgrohe deed het op de vijfde plek net wat beter.

"Op dit soort aankomsten zijn de echte toppers iets te snel voor mij", zei de sprinter. "Ik ken deze aankomst van vorig jaar. Het ging heel snel en het was nog een lastig klimmetje. Er zaten veel gaten in de weg. Daardoor kon ik onvoldoende snelheid ontwikkelen."

De Belg Jasper Philipsen was uiteindelijk de snelste, voor zijn landgenoot Wout van Aert, de Deen Mads Pedersen en de Slowaak Peter Sagan. "Dat zijn de echte toppers", zei Van Poppel. "Maar ik wil altijd winnen. Ik heb het geprobeerd. Het was erg warm en er waren veel valpartijen waarbij de renners van Jumbo-Visma betrokken waren. Dat is de Tour."