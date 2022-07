Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft zondag geen ernstige blessures opgelopen bij zijn valpartij in de vijftiende etappe van de Tour de France. Dat is een klein lichtpuntje op een vervelende dag voor zijn ploeg Jumbo-Visma.

Vingegaard ging met nog 58 kilometer te gaan onderuit. "Ik weet niet precies wat er gebeurde", zegt de Deen. "Mijn ploegmaat Tiesj Benoot viel vlak voor me en ik kon hem niet ontwijken."

"Gelukkig zat ik snel weer op mijn fiets en ben ik oké. Ik heb wat schaafwonden aan de linkerkant van mijn lichaam en wat pijn, maar dat is normaal na een valpartij."

De klassementsleider wist snel weer aan te sluiten bij het peloton, waardoor zijn voorsprong in het algemeen klassement op de nummer twee Tadej Pogacar nog steeds 2 minuten en 22 seconden is. "Gelukkig heb ik fantastische teamgenoten, die me weer heel goed hebben geholpen."

Vingegaard raakt Roglic en Kruijswijk kwijt

Vingegaard verloor zondag wel twee belangrijke knechten. Primoz Roglic stapte niet meer op, omdat hij nog te veel last heeft van de blessures die hij in de eerste week opliep in de kasseienrit. Steven Kruijswijk ging tijdens de etappe vlak voor de val van Vingegaard hard onderuit en werd met een ontwrichte schouder naar het ziekenhuis vervoerd.

"Het is een slechte dag voor ons", zegt Vingegaard. "We zijn met Primoz en Steven twee heel goede teamgenoten en twee heel sterke renners kwijtgeraakt, en dan zijn Tiesj en ik ook nog gevallen. Dat is natuurlijk niet fijn, maar het enige wat we kunnen doen is blijven vechten tot Parijs."

De renners mogen maandag genieten van de derde en laatste rustdag. De Tour gaat vanaf dinsdag verder met drie bergritten door de Pyreneeën.

