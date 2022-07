Opluchting overheerst bij Jasper Philipsen na het behalen van zijn ritzege in de Tour de France. De Belg is door de winst in Carcassonne eindelijk van de hatelijke nul af.

"Het is een geweldig gevoel om te winnen. Ik ben er in de Tour al heel vaak dichtbij geweest. Ik weet echt hoe verliezen aanvoelt", reageerde Philipsen nadat hij de vijftiende etappe na een chaotische slotfase op zijn naam had geschreven.

Vorig jaar stapelde Philipsen nog de tweede en derde plekken op in de Tour de France en ook dit jaar wilde het tot de vijftiende etappe niet lukken. Daar kwam bij dat hij in de vierde etappe juichend over de finish kwam, maar niet had gezien dat Wout van Aert solo de rit had gewonnen.

"Dit keer voelde ik dat Van Aert op het einde in de buurt kwam, maar ik was wel zeker dat ik eerste was toen we over de finishlijn reden", blikte de 24-jarige Philipsen terug.

Jasper Philipsen klopt Wout van Aert in de sprint. Jasper Philipsen klopt Wout van Aert in de sprint. Foto: Getty Images

'Was zeker dat ik eerste was'

Alpecin-Deceuninck mikte aanvankelijk vooral op succes voor Mathieu van der Poel, maar de Nederlandse kopman miste vorm en verdween woensdag uit de Tour. Daardoor waren de ogen gericht op Philipsen, die voor de eerste ritzege van de Belgische formatie zorgde.

"We hebben lang op succes moeten wachten, maar we zijn erin blijven geloven", zei Philipsen. "Ik wist dat ik goede benen had en kende deze aankomst nog van vorig jaar. Het is ongelooflijk en zo mooi dat het vandaag gelukt is."

Philipsen werd kort na de finish gefeliciteerd door onder anderen Tadej Pogacar, die in het algemeen klassement nog altijd tweede staat achter geletruidrager Jonas Vingegaard.