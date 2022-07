De slotweek van de Tour de France wordt dinsdag geopend met een bergetappe van Carcassonne naar Foix. De Pyreneeën-rit lijkt op maat gemaakt voor de dalers in het peloton. Woensdag en donderdag ligt de aankomst bergop, waardoor deze specialisten in de zestiende etappe hun kans schoon zullen zien.

Het peloton klikt om 12.30 uur in Carcassonne de pedalen in en na pakweg 13 kilometer komen ze de eerste van twee kleine klimmetjes tegen: de Côte de Saint-Hilaire (1,5 kilometer à 6,6 procent). Niet lang hierna wordt het iets zwaarder met de Col de l'Espinas (5,3 kilometer à 6,6 procent).

De twee heuveltjes uit de vierde en derde categorie zijn slechts een opwarmer voor de twee beklimmingen die volgen in de tweede helft van de etappe. De Port de Lers (11,4 kilometer à 7 procent) en de Mur de Péguère (9,3 kilometer à 7,9 procent) zijn beide uit de eerste categorie. Met deze cols begint het zware werk in de Pyreneeën: tot en met donderdag zijn de klimgeiten aan zet.

De eerste stroken van de Mur de Péguère zijn nog niet extreem zwaar, maar daarna wordt het pijnlijk voor de sprinters in het peloton. Gedurende de laatste 4 kilometer kruipt het stijgingspercentage zelden onder de 10, met uitschieters van maar liefst 18. De lange afdaling die volgt moet haast wel een spectaculaire finale opleveren.

Dit is het profiel van de zestiende etappe.

Dalen naar ritzege

Het is de vraag of klassementsrenners zich deze etappe melden voor de zege, anders is de kans vrij groot dat een renner uit de vroege vlucht toeslaat. De kans is groot dat klimmers als Dylan Teuns en Lennard Kämna zich al vroeg in de etappe vooraan zullen melden.

Door de lange afsluitende afdaling wordt ook naar Matej Mohoric gekeken. De Sloveen bewees dit voorjaar in Milaan-San Remo nog een meesterdaler te zijn door de concurrentie in een spectaculaire daling het nakijken te geven.

Officiële starttijd: 12.30 uur

Finishtijd: rond 17.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Dylan Teuns, Matej Mohoric

⭐⭐ Lennard Kämna, Romain Bardet, Tom Pidcock

⭐ Neilson Powless, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard