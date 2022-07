Jasper Philipsen heeft zondag de vijftiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg bleef op een pechdag van Jumbo-Visma zijn landgenoot Wout van Aert voor in de massasprint.

De 24-jarige Philipsen maakte voor de tweede keer in deze Tour het juichgebaar. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kwam ook in de vierde etappe juichend over de finish, maar toen had hij ritwinnaar Van Aert - die uit het peloton was ontsnapt - over het hoofd gezien.

In de vijftiende etappe hield Philipsen Van Aert wel achter zich, terwijl Mads Pedersen als derde eindigde. Danny van Poppel was op de vijfde plaats de beste Nederlander en Dylan Groenewegen moest genoegen nemen met de zesde plaats. Fabio Jakobsen raakte op de tweede klim van de dag op achterstand en wist niet meer terug te keren.

Jumbo-Visma beleefde een heuse pechdag. Kopman Primoz Roglic ging vanwege eerder opgelopen blessures niet meer van start en Steven Kruijswijk kwam tijdens de etappe hard ten val, waardoor hij moest opgeven. Ook geletruidrager Jonas Vingegaard ging onderuit, maar hij haalde de finish wel.

In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Jumbo-Visma-kopman Vingegaard heeft nog altijd 2 minuten en 22 seconden voorsprong op nummer twee Tadej Pogacar.

Kruijswijk moet opgeven na valpartij

Zonder de gehavende Roglic begon het peloton bij een temperatuur van ver boven de 30 graden aan de vijftiende etappe, die over 202,5 kilometer van Rodez naar Carcassonne. Onderweg moesten twee beklimmingen van de derde categorie worden bedwongen.

Kort na de start gingen Van Aert, Nils Politt en Mikkel Frølich Honoré in de aanval. Het trio pakte snel een voorsprong van twee minuten, maar Van Aert liet zich vervolgens terugzakken. Politt en Honoré zetten de vlucht voort, maar slaagden er niet in om het gat te vergroten en werden op ruim 50 kilometer van de finish ingerekend.

Even daarvoor was Kruijswijk hard ten val gekomen. De Nederlander greep zittend op het asfalt naar zijn schouder en werd even later per brancard naar het ziekenhuis afgevoerd. Kort daarna ging ook Vingegaard onderuit, maar hij kon wel verder.

Groenewegen tijdelijk op achterstand

Op de Côte des Cammazes, de tweede col van de dag, moesten de sprinters Jakobsen, Groenewegen, Caleb Ewan en Alexander Kristoff allemaal lossen. Groenewegen had op de top ruim een minuut achterstand, maar keerde met hulp van zijn ploeggenoten op 30 kilometer van de finish terug in het peloton. Jakobsen en Ewan wisten niet meer terug te komen.

Ondertussen waren de Fransen Alexis Gougeard en Benjamin Thomas weggereden uit het peloton en hadden zij een voorsprong van een halve minuut gepakt. De Fransen hielden het lang vol, maar Gougeard werd enkele kilometers van de meet gegrepen en de dappere Thomas kort voor de finish.

Vervolgens bracht een massasprint de beslissing in de straten van Carcassonne. Daarin hield Philipsen Van Aert net achter zich, terwijl Groenewegen er niet aan te pas kwam.