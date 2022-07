Het Tour de France-peloton wordt geteisterd door extreem hoge temperaturen in Frankrijk. Met hitteprotocollen proberen de teams én de wedstrijdjury de renners zoveel mogelijk te beschermen, maar de warmte hakt er alsnog stevig in.

Per renner gingen er de afgelopen dagen zo'n 25 bidons per rit doorheen om de warmte te bestrijden. Dat is inclusief al het water wat de mannen over zich heen gooien tijdens de koers.

Koelen en heel veel drinken - tot wel 7 liter per etappe - is momenteel het devies in het peloton. Renners doen daarom voor de start en na de finish direct koelvesten aan, zoeken zoveel mogelijk de schaduw op, leggen tijdens de koers sokken met ijs in hun nek en halen de ene na de andere bidon op bij de ploegleidersauto, vaak gevuld met water met extra mineralen om het vele zweten te compenseren.

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

"Niemand vindt het leuk om vijf uur in 40 graden te koersen. Het zal ook niet gezond zijn", zegt tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar. "Maar iedereen zal er evenveel last van hebben. Je moet gewoon zorgen dat je lichaam koel genoeg blijft."

De Fransman Thibaut Pinot noemde het warme weer "verschrikkelijk". "Het is alsof je in een oven rijdt. Er zijn veel renners die moeite hebben om te herstellen na een rit."

Bidons zorgen voor een klein beetje verkoeling. Bidons zorgen voor een klein beetje verkoeling. Foto: ANP

Protocol voor extreme weersomstandigheden ingesteld

Het zuiden van Frankrijk kampt momenteel met een hittegolf. Zondag was voorlopig de warmste dag in de Tour; de temperaturen liepen richting finishplaats Carcassonne op tot boven de 40 graden.

De vijftiende rit schrappen of inkorten was geen optie, maar na overleg tussen de wedstrijdjury, de koersdirectie, de medische dienst van de Tour, een afgevaardigde van de rennersvakbond en een afgevaardigde van de teams werd er wel besloten om het protocol voor extreme weersomstandigheden in te stellen.

Daardoor mochten renners vanaf de start tot 10 kilometer voor de finish op elke plek bidons halen (normaal ligt de grens op 20 kilometer van de finish) én weggooien (normaal moet dat in speciale afvalzones) en werd de tijdslimiet opgerekt naar 20 procent van de tijd van de winnaar (het maximum dat is toegestaan volgens de regels).

Daarnaast probeerden lokale autoriteiten de wegen van het parcours van de vijftiende rit te koelen met water, vlak voordat de renners langskwamen. "Als de temperatuur van het asfalt 55 of 60 graden is, dan worden de renners blootgesteld aan extreme temperaturen, omdat ze met hun pedalen op slechts 20 centimeter boven de weg komen", zei Andre Bancala van de Franse verkeersveiligheidsdiensten tegen persbureau AFP.

De Pyreneeën kunnen in de slotweek voor wat verkoeling zorgen. Volgens de voorspellingen wordt het dinsdag in finishplaats Foix 33 graden. Een dag later lijkt het 'slechts' 20 graden te worden in Peyragudes, de aankomstplaats op 1.580 meter hoogte van de rit van woensdag.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier