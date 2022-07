Steven Kruijswijk heeft zondag moeten opgeven in de Tour de France. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam in de vijftiende etappe hard ten val en kon niet verder.

Kruijswijk ging op iets meer dan 60 kilometer van de finish onderuit en bleef op het asfalt zitten. De 35-jarige renner van Jumbo-Visma greep daarbij naar zijn schouder en schudde nee richting zijn ploeggenoot Wout van Aert, die bij de valpartij stond.

Ook de Nederlander Martijn Tusveld (Team DSM) en de Deen Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) waren ten val gekomen, maar zij konden hun weg wel vervolgen. Kruijswijk werd uiteindelijk per brancard naar het ziekenhuis afgevoerd.

In het algemeen klassement stond Kruijswijk dertiende. Hij had ruim zeventien minuten achterstand op zijn ploeggenoot en geletruidrager Jonas Vingegaard.

Roglic ging niet meer van start in vijftiende etappe

Het is voor Jumbo-Visma al de tweede opgave van de dag. De Sloveense kopman Primoz Roglic ging niet van start in de vijftiende etappe. Bij een valpartij in de eerste week liep hij meerdere schaafwonden op en moest hij zijn schouder zelf ter plekke terug in de kom zetten. Roglic reed daardoor niet op de toppen van zijn kunnen.

Kruijswijk was bezig aan zijn zevende Tour de France. In 2019 zette de klimmer met de derde plaats in het eindklassement zijn beste resultaat neer in de Franse wielerronde.

De vijftiende etappe in de Tour voert het peloton zondag over 202,5 kilometer van Rodez naar Carcassonne. Vingegaard koestert in het algemeen klassement een voorsprong van 2 minuten en 22 seconden op nummer twee Tadej Pogacar.