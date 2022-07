Etappewinnaars Magnus Cort en Simon Clarke verschijnen zondag niet meer aan de start voor de vijftiende etappe in de Tour de France. De Deen en de Australiër zijn positief getest op het coronavirus.

"Magnus Cort werd vanmorgen wakker met hoofdpijn en koorts. Daarna testte hij positief", schrijft zijn ploeg EF Education-EasyPost in een korte verklaring op Twitter. "We houden zijn medische toestand in de gaten. Beterschap, kampioen."

De 29-jarige Cort schreef afgelopen dinsdag nog de tiende etappe in de Tour de France op zijn naam na een fotofinish. Het was zijn tweede dagzege ooit in de Ronde van Frankrijk; in de editie van 2018 schreef hij de vijftiende rit op zijn naam.

Ook Israel-Premier Tech had zondagochtend slecht nieuws te melden. Clarke, die de vijfde etappe won, testte positief na een routinecontrole binnen het team. De andere renners van de ploeg, onder wie Chris Froome, kunnen de Tour wel vervolgen.

De positieve tests van Cort en Clarke laten zien dat het peloton nog altijd wordt geteisterd door het coronavirus. Inmiddels hebben acht renners de Tour moeten verlaten vanwege een coronabesmetting. Zes renners testten vlak voor de start van de Ronde van Frankrijk al positief.

De Tour de France gaat zondag verder met een heuvelachtige rit. Het peloton vertrekt uit Rodez en komt 202,5 kilometer verder aan in Carcassonne. Primoz Roglic is ook niet meer van de partij in de vijftiende rit, maar niet vanwege een positieve coronatest. De Sloveen heeft nog te veel last van de verwondingen die hij bij een valpartij in de vijfde etappe op had gelopen.