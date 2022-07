Primoz Roglic stapt zondag niet meer op voor de vijftiende etappe in de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma, een belangrijke knecht van geletruidrager Jonas Vingegaard, was door een valpartij in de eerste week niet op de top van zijn kunnen.

"Ik ben trots op mijn bijdrage voor onze huidige klasseringen. Ik vertrouw erop dat het team onze gele en groene ambities zal verwezenlijken. Bedankt iedereen voor jullie geweldige steun", zegt de 32-jarige Roglic in een korte verklaring.

De nummer twee van de Tour de France van 2020 gold vooraf, naast Vingegaard, als een van de twee kopmannen van Jumbo-Visma. Roglic verspeelde zijn klassementsambities al min of meer in de vijfde etappe, toen hij in de slotfase van de kasseienrit ten val kwam door een strobaal op de weg.

Roglic liep meerdere schaafwonden op en moest zijn schouder zelf ter plekke terug in de kom zetten. Na die voor Jumbo-Visma dramatisch verlopen rit maakte hij geen geweldige indruk meer in de Tour. "Hij is niet goed genoeg om de beste tien te volgen", zei ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma zaterdag na de veertiende rit.

De hoop was dat Roglic in de Pyreneeënritten nog een rol van betekenis zou kunnen spelen voor geletruidager Vingegaard, maar zo ver komt het niet. De Sloveen bezette de 21e plek in het algemeen klassement, op 33 minuten en 39 seconden van ploeggenoot Vingegaard.

De Tour de France gaat zondag verder met een heuvelachtige rit. Het peloton vertrekt uit Rodez en komt 202,5 kilometer verderop aan in Carcassonne. Vingegaard koestert een voorsprong van twee minuten en 22 seconden op naaste belager Tadej Pogacar.