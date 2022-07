Tadej Pogacar bewees zaterdag in de veertiende etappe van de Tour de France nog maar eens dat hij geletruidrager Jonas Vingegaard op elk moment wil aanvallen. Bij Jumbo-Visma verwachten ze een heel zware strijd in de slotweek.

Het is een beeld dat nog niet zo lang geleden ondenkbaar was in de Ronde van Frankrijk: de nummer twee van het klassement die vlak na de start van een etappe al een demarrage plaatst. Het was uiteindelijk niet meer dan een speldenprikje van Pogacar, maar met nog iets meer dan een week voor de finish in Parijs maakte de titelverdediger wel zijn intenties duidelijk.

"Pogacar gaat elke kans aangrijpen om ons onder druk te zetten", zei Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen. "Dat is ook logisch, hij is een heel goede renner en gaat niet voor de tweede plek. Wij moeten scherp blijven en zorgen dat we hem blijven volgen."

Vingegaard zat bij de aanval van Pogacar in de eerste 10 kilometer van de veertiende etappe niet in het wiel van de Sloveen, maar de kopman van Jumbo-Visma benadrukte na de rit dat hij niet verrast was door de vroege versnelling van zijn grote rivaal. "Ik zat alleen iets te ver van achteren in het peloton, waardoor ik een klein gat moest dichten", zei Vingegaard. "Maar dat kostte me niet al te veel energie."

De belangrijkste aanval van Pogacar kwam op de slotklim, de zeer steile Côte de la Croix Neuve, en toen gaf Vingegaard geen krimp. De Deen zat vastgeplakt in het wiel van Pogacar, hoewel de tweevoudig Tour-winnaar met 8.59 minuten een recordtijd neerzette op de 2,9 kilometer lange col.

"Ik verwachtte dat Tadej het zou proberen, want ik denk dat hij mij bij elke kans gaat aanvallen de rest van deze Tour", aldus Vingegaard. "Tadej had een paar goede demarrages op de slotklim van zaterdag, maar gelukkig kon ik hem bijhouden."

'Pogacar en Vingegaard gaan het elkaar nog erg lastig maken'

Het verschil tussen Vingegaard en Pogacar in het algemeen klassement blijft zo 2.22 minuten, met nog zeven etappes te gaan. In de slotweek van de Tour staan er nog twee loodzware Pyreneeënritten met aankomst bergop op het programma, terwijl de voorlaatste etappe een tijdrit van 40,7 kilometer is.

"Ik denk dat deze aanvallen van Pogacar een voorproefje waren van wat ons komende week te wachten staat", zegt Maassen. "Pogacar en Jonas doen momenteel niks voor elkaar onder, dus die twee gaan het elkaar nog heel lastig maken."

De Nederlandse formatie rekent zich ondanks de goede uitgangspositie nog lang niet rijk. "In de Tour kan er na iedere bocht iets gebeuren", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Jonas is op dit moment supergoed, maar we weten niet of hij zich volgende week hetzelfde blijft voelen. En Pogacar is natuurlijk een fantastische renner."

"Maar wie had ooit gedacht dat wij in het voorlaatste weekend van de Tour meer dan twee minuten voorsprong zouden hebben op Pogacar? Wij in ieder geval niet. We moeten koesteren wat we nu hebben en zorgen dat we nog zeven dagen lang iedere rit bij de les zijn."

De renners krijgen zondag in de vijftiende rit een heuvelachtige etappe van 202,5 kilometer van Rodez naar Carcassonne voorgeschoteld. Het parcours lijkt meer geschikt voor de aanvallers of de sprinters dan voor de klassementsrenners.

