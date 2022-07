Tadej Pogacar zorgde zaterdagmiddag vroeg voor vuurwerk in de Tour de France door al in het openingsuur van de veertiende etappe enkele demarrages te plaatsen. Hoewel de 23-jarige Sloveen werd ingerekend door het Jumbo-Visma van geletruidrager Jonas Vingegaard, kijkt hij met een goed gevoel terug op de rit door het Centraal Massief.

"Ik waagde gewoon een poging. Er was een omvangrijke kopgroep aan het ontstaan en ik versnelde een paar keer. Helaas heeft Vingegaard de beschikking over een sterk team", vertelde de tweevoudig Tour de France-winnaar na afloop in Mende.

De finish op de landingsbaan van een vliegveld werd bereikt na een korte, maar steile klim, waarop Pogacar opnieuw ten aanval trok. Vingegaard kon als enige volgen, waarna het duo samen naar de streep reed. De Sloveen kijkt daardoor nog altijd tegen een achterstand van 2 minuten en 22 seconden op de Deen aan.

"Het goede nieuws is dat de benen goed zijn. De hitte is ook geen probleem voor mij", aldus Pogacar, die woensdag een grote inzinking beleefde op de Col du Granon en zijn leidende positie in het algemeen klassement verspeelde.

Vingegaard zegevierde in die rit en draagt sindsdien de gele trui. De Deen zal in de slotweek nog veel aanvallen van Pogacar moeten pareren. "Ik blijf het gewoon proberen. Misschien morgen weer, haha."

De rit van zondag is grotendeels vlak, waardoor de sprinters weer eens aan zet lijken. De Tour de France eindigt volgende week zondag. Na de rustdag van maandag gaat het peloton de Pyreneeën in.

Top vijf algemeen klassement Tour de France 1. Jonas Vingegaard 55.31.01

2. Tadej Pogacar +2.22

3. Geraint Thomas +2.43

4. Romain Bardet +3.01

5. Adam Yates +4.06

