Bauke Mollema zat zaterdag in de veertiende etappe voor het eerst in deze Tour de France in de vlucht van de dag, maar de 35-jarige Nederlander kwam niet in de buurt van de ritzege.

Mollema lacht even als hij op het vliegveld van Mende de vraag krijgt waarom hij zich niet kon mengen in de strijd om de etappewinst. "Omdat ik niet goed genoeg was", antwoordt hij. "Ik werd er keihard af gereden, zo simpel is het."

De renner van Trek-Segafredo wist dat het heuvelachtige profiel van de veertiende etappe op zijn lijf geschreven was en dus deed hij er na de start in Saint-Étienne alles aan om in de juiste ontsnapping te komen.

"Ik reed ook weg met een mooi groepje, maar jammer genoeg bleven ze daarna in het peloton aanvallen en werden we teruggepakt. Vervolgens kostte het me zo veel kracht om even later weer in de kopgroep te komen, dat het beste er eigenlijk al af was. Ik ben heel diep gegaan om überhaupt mee te zitten, waardoor ik in de finale weinig kon uitrichten."

Op de voorlaatste col van de dag, met de top op 30 kilometer van de finish, moest Mollema lossen bij zijn medevluchters. "Ik kwam nog terug aan de voet van de slotklim, maar het had weinig zin meer", zegt de klimmer, die uiteindelijk als negentiende over de streep kwam, bijna vijf minuten na ritwinnaar Michael Matthews.

Mollema voelt zich een stuk beter dan week geleden

Het goede nieuws voor Mollema is dat hij zaterdag voor het eerst in deze Tour van voren meedeed. In de eerste twee weken van zijn twaalfde Ronde van Frankrijk had hij nog amper in beeld gereden.

"Het gaat een stuk beter dan een week geleden. Dit had ik een dag of vijf geleden nog niet gekund", zegt de tweevoudig ritwinnaar in de Tour. "Het gaat dus de goede kant op, maar 100 procent is het zeker nog niet. Hopelijk kom ik volgende week nog één of twee keer in een mooie kopgroep terecht en kan ik dan wél iets doen in de finale."

De vijftiende etappe van zondag lijkt niet direct een kans voor Mollema, zeker niet na zijn inspanningen van zaterdag. De rit van Rodez naar Carcassonne is wederom heuvelachtig, maar mogelijk zien de sprintploegen ook een mogelijkheid.

