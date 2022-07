Michael Matthews hoopt dat hij met zijn zege in de veertiende etappe van de Tour de France een glimlach heeft bezorgd bij zijn vrouw en dochter. De renner van BikeExchange-Jayco ziet de ritwinst als beloning voor zijn harde werken.

"Ik heb dit allemaal voor mijn dochter en vrouw gedaan. Zij offeren zo veel op voor mij", zei Matthews na zijn ritzege de Côte de la Croix Neuve. "Mijn dochter is vier jaar oud en ik wilde haar laten zien waarvoor ik zo vaak van huis ben. Vandaag heb ik dat eindelijk aan haar kunnen laten zien."

Matthews eindigde deze Tour twee keer als tweede in de sprint en ging in de lastige veertiende etappe enigszins verrassend met de ritzege aan de haal. In de slotfase rekende hij af met Alberto Bettiol, die de Australiër even leek te lossen op de laatste beklimming.

"We hadden ons met de ploeg op het blok van deze drie ritten (gisteren, vandaag en morgen) gericht", zei Matthews. "Gisteren heb ik een grote kans gemist en na die eerdere tweede plekken voelde vandaag als mijn laatste kans op een ritzege in de Tour."

"Je moet er altijd in blijven geloven", zei Matthews tegen zijn verraste ploegmaten na de ritzege. "Het is het verhaal van mijn carrière. Het is een grote achtbaan die omhoog en omlaag gaat. Elke keer toen het misging, ben ik weer opgestaan."

Na Matthews kan zijn ploegmaat Dylan Groenewegen BikeExchange-Jayco zondag nog een ritzege bezorgen. De Tour de France gaat dan verder met een relatief vlakke etappe, die een prooi voor sprinters lijkt.