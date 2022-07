Michael Matthews heeft zaterdag de veertiende etappe in de Tour de France gewonnen. De 31-jarige Australiër van BikeExchange-Jayco maakte het verschil op de zware, maar niet zo lange slotklim en kwam solo over de streep in Mende, waar de finish op een landingsbaan van het vliegveld lag. Jonas Vingegaard behield de gele leiderstrui, diverse aanvallen van Tadej Pogacar ten spijt.

In de slotfase rekende Matthews af met Alberto Bettiol, die de Australiër even leek te lossen op de laatste beklimming. De Australiër herstelde zich snel, overvleugelde de Italiaan en kon al vroeg het juichgebaar maken.

Zijn marge op Bettiol bedroeg vijftien seconden. Nummer drie Thibaut Pinot gaf 34 seconden toe. Bauke Mollema maakte ook deel uit van de kopgroep, maar verloor in de slotfase veel terrein en werd op 4 minuten en 54 seconden negentiende. Het is voor Matthews zijn vierde etappezege in de Tour de France en zijn eerste sinds 2017.

De favorieten voor de eindzege volgden op ruim twaalf minuten van de kopgroep. Pogacar probeerde Vingegaard van zich af te schudden, maar de geletruidrager reageerde soeverein op de versnellingen van de Sloveen. Verder kon niemand Pogacar volgen, waardoor het nog duidelijker werd dat de strijd om de eindzege zich toespitst tussen twee renners.

Tadej Pogacar kon Jonas Vingegaard niet lossen op weg naar Mende. Tadej Pogacar kon Jonas Vingegaard niet lossen op weg naar Mende. Foto: Getty Images

Pogacar zet Vingegaard meteen onder druk

De veertiende etappe kende een spectaculaire openingsfase. Pogacar zette Jumbo-Visma met een aanval al vroeg onder druk en zorgde met zijn versnellingen voor een breuk in het peloton. De tweevoudige Tour-winnaar slaagde niet in zijn opzet om Vingegaard te lossen.

Omdat vele renners probeerden een aanval op touw te zetten in de jacht op dagsucces, bleef het onrustig in het peloton. Nadat Pogacar tot de orde was geroepen, ontstond een kopgroep van liefst 23 man. De best geklasseerde van hen, Louis Meintjes, had een achterstand van ruim een kwartier op Vingegaard, waardoor Jumbo-Visma zijn zegen kon geven aan de vlucht. Ook onder anderen Mollema, Jakob Fuglsang, Pinot, Rigoberto Urán en Daniel Martínez maakten deel uit van de kopgroep.

De avonturiers fietsten naar een voorsprong van dik tien minuten, waardoor het al snel duidelijk was dat de dagwinnaar zich vooraan zou bevinden. Op het geaccidenteerde parcours werd de omvangrijke kopgroep op 50 kilometer van de finish flink uitgedund toen Michael Matthews probeerde weg te komen.

Na een chaotische fase ontstond een kopgroep van vier renners: Matthews, Luis León Sánchez, Felix Grossschartner en Andreas Kron, die wegviel door een lekke band. Al snel werd duidelijk dat Mollema niet goed genoeg was om voor de zege te strijden.

Michael Matthews passeert de streep in Mende. Michael Matthews passeert de streep in Mende. Foto: Getty Images

Matthews rijdt weg van medevluchters

Op de laatste beklimming reed Matthews snel weg van zijn medekoplopers. De Australiër had zijn handen nog even vol aan Bettiol, maar bleek toch de sterkste.

In de groep der favorieten scheidden Pogacar en Vingegaard zich al snel af. De Deense klassementsleider bleef in het wiel van de Sloveen en behield zijn voorsprong van 2 minuten en 22 seconden in de strijd om de gele trui. De top drie van het klassement wordt compleet gemaakt door Geraint Thomas, op 2 minuten en 43 seconden.

De Tour de France gaat zondag verder met een relatief vlakke rit naar Carcassonne. Sprinters als Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen zullen de etappe ongetwijfeld rood hebben omcirkeld in hun agenda. Maandag volgt de derde en laatste rustdag in deze 109e editie van de Ronde van Frankrijk.

Uitslag veertiende etappe Tour de France 1. Michael Matthews 4:30.53

2. Alberto Bettiol +0.15

3. Thibaut Pinot +0.34

4. Marc Soler +0.50

5. Patrick Konrad +0.58

6. Jakob Fuglsang +0.58

7. Felix Grossschartner +1.06

8. Lennard Kämna +1.12

9. Simon Geschke +1.12

10. Louis Meintjes +1.12

