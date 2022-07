Dat was het voor vandaag. Michael Matthews wint voor de vierde keer in zijn carrière een Tour-etappe en draagt hem op aan zijn 4-jarige dochtertje in Australië. Tadej Pogacar plaatste verschillende aanvallen op geletruidrager Jonas Vingegaard, maar zonder succes. Het tijdsverschil tussen de twee in het algemeen klassement blijft exact gelijk. Morgen zijn we er uiteraard weer met een liveblog rondom de hele vijftiende etappe. Bon soir!