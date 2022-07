Simon Geschke - 43 punten Louis Meintjes - 39 punten Neilson Powless - 37 punten (2 vandaag) Jonas Vingegaard - 36 punten Giulio Ciccone - 35 punten

Powless pakt de twee bergpunten en klimt naar de derde plek in het klassement! Juul-Jensen pakt het andere punt. Dit is de huidige top 5 in het bergklassement: