Nog 90 km - De renner uit de kopgroep die het dichtst achter Vingegaard staat in het klassement is Louis Meintjes. Hij zou hypothetisch gezien 15 minuten en 46 seconden goed moeten maken om het geel over te nemen. De kans is vrij klein dat het zo ver komt, al is het verschil inmiddels 10 minuten en 20 seconden.