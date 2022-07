Nog 113 km - Het verschil tussen de kopgroep en het peloton loopt op tot 8 minuten en 40 seconden. Het meeste tijdsverschil in deze Tour zagen we tot nu toe in de twaalfde etappe naar de Alpe d'Huez. Toen was de maximale voorsprong van de kopgroep 11 minuten en 10 seconden. Wordt dit vandaag meer?