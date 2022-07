In de vijftiende etappe van de Tour de France liggen er zondag weer kansen voor sprinters. Het parcours is zelden vlak, maar door de weinige sprintkansen tijdens deze editie zit het er dik in dat de ploegen van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen er alles aan doen om vluchters geen ruimte te geven.

Het peloton rijdt om 13.05 uur weg uit Rodez en daalt direct vanaf de start naar het zuiden. Na 64 kilometer wordt het voor het eerst wat steiler. De Tour-karavaan begint dan aan de Côte d'Ambialet (4,4 kilometer à 4,6 procent), waar het peloton mogelijk even wordt gesplitst.

In aanloop naar de tussensprint is de kans groot dat een hoop geloste renners weer aansluiten. Na het sprintje om het puntenklassement beginnen de renners meteen aan het tweede en tevens laatste klimmetje van de etappe: de Côte de Cammazes (5,1 kilometer à 4,1 procent).

De kans is groot dat op de Cammazes wordt bepaald wie om de ritzege gaan sprinten, want de top van de klim ligt op minder dan 50 kilometer van de streep. In de laatste 50 kilometer volgen nog een paar oplopende stroken, maar de laatste 13 kilometer zijn vlak.

Dit is het profiel van de vijftiende etappe van de Tour de France.

Hongerige sprinters ruiken kansen

Als de sprintersploegen een slechte dag hebben, bestaat de kans dat een groep avonturiers om de zege gaat sprinten. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2018 in Carcassonne, toen Magnus Cort zijn medevluchters versloeg en onder anderen Bauke Mollema het nakijken gaf.

Toch mogen we er rekening mee houden dat de snelle mannen zich na een dagje schuilen in het peloton vooraan zullen melden. Jakobsen en Groenewegen wonnen respectievelijk de tweede en de derde etappe, maar ook Wout van Aert mag niet worden vergeten. Hij werd in de door de Nederlanders gewonnen ritten tweede en zal ook zondag op de loer liggen.

Officiële starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: rond 17.50 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Wout van Aert

⭐⭐ Jasper Philipsen, Peter Sagan, Mads Pedersen

⭐Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Alberto Dainese