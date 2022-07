Tijdens de Tour de France worden acht ploegen continu geschaduwd door een cameraploeg voor een Netflix-documentaire die volgend jaar zal verschijnen. De wielersport hoopt met de achtdelige serie de impact van het populaire Drive to Survive op de Formule 1 te kopiëren.

Ralph Denk lacht als hij de vraag krijgt of zijn renners het een probleem vinden dat ze tijdens de Tour 24 uur per dag gevolgd worden door een camera. "Zij hebben er ook een belang bij dat deze documentaire een succes wordt", zegt de eigenaar en teambaas van BORA-hansgrohe in gesprek met NU.nl. "Want het kan hen over twee of drie jaar een hoger salaris opleveren."

Denk twijfelde geen moment toen hij het aanbod kreeg om met zijn team een belangrijke rol te spelen in de eerste Netflix-serie over de Tour. De Duitser kent genoeg mensen in de Formule 1 om te weten wat zo'n documentaire kan doen voor een sport.

Drive to Survive, dat wordt geproduceerd door hetzelfde bedrijf als de Tour-serie, geeft sinds 2019 een kijkje achter de schermen bij de F1. Drie jaar later is iedereen in de koningsklasse van de autosport het erover eens dat het een ongekend succes is. "Drive to Survive heeft een ongelooflijk effect gehad op onze sport", zei Formule1-baas Stefano Domenicali in maart. "Het heeft ons heel veel nieuwe fans opgeleverd, vooral in de Verenigde Staten."

Voor de wielersport zou een vergelijkbare impuls zeer welkom zijn. "We zien deze documentaire als een grote kans", zegt Denk. "Niet alleen voor ons team, maar voor de sport in het algemeen. Als we 50 procent van het succes van Drive to Survive kunnen bereiken, is het al een fantastisch resultaat."

De Tour-serie in het kort 8 van de 22 ploegen werken mee aan de serie: Jumbo-Visma, AG2R, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, en Quick-Step Alpha Vinyl.

UAE Team Emirates, de ploeg van titelverdediger Tadej Pogacar, sloeg het aanbod om mee te werken af. "Soms kan het gevaarlijk zijn om iets nieuws te introduceren", zei directeur Andrea Agostini tegen VeloNews.

De serie wordt geproduceerd door Quadbox, een samenwerking tussen het Franse productiebedrijf Quad en Box To Box Films, de producent van Drive to Survive.

De serie zal bestaan uit acht afleveringen van 45 minuten en zal worden uitgebracht in de eerst helft van 2023.

Jumbo-Visma heeft twee cameraploegen om zich heen

De opnames voor de serie zijn al maanden geleden begonnen. Per team worden drie tot vier personen uitgelicht. Die renners of stafleden zijn voor de Tour thuis bezocht en op de voet gevolgd bij trainingskampen en voorbereidingskoersen. Tijdens de Ronde van Frankrijk hebben de cameraploegen full access: ze mogen overal komen en overal bij zijn.

"Tot nu toe zijn ze heel respectvol en totaal niet opdringerig geweest", zegt de Britse EF Education-EasyPost-renner Owain Doull. "Meestal heb ik niet eens door dat ze er zijn. We zijn het ook wel gewend om camera's om ons heen te hebben."

Dat geldt zeker voor de renners van Jumbo-Visma. Het Nederlandse team liet in 2013 al een NOS-ploeg toe voor de documentaire De Tour van Bauke en opent sindsdien bijna elk jaar zijn deuren tijdens de Ronde van Frankrijk. Deze zomer werkt de ploeg van geletruidrager Jonas Vingegaard mee aan twee series: de Netflix-documentaire én All or Nothing, de Amazon-serie die eerder onder meer Manchester City en Tottenham Hotspur portretteerde.

"Transparantie. Dat is de reden waarom we al jaren documentaires maken met de ploeg", zegt algemeen directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma. "En we willen laten zien hoe onze sport echt werkt. We denken dat Netflix, met een blik van buitenaf, in staat is om de wielersport goed uit te leggen aan een bredere groep mensen. En dat het die mensen de ogen opent en laat zien hoe mooi de sport is."

Een geluidsman van de Netflix-serie vangt Quick-Step Alpha Vinyl-renner Yves Lampaert op zodra hij na de dertiende etappe bij de teambus komt. Een geluidsman van de Netflix-serie vangt Quick-Step Alpha Vinyl-renner Yves Lampaert op zodra hij na de dertiende etappe bij de teambus komt. Foto: NU.nl/Daan de Ridder

Tour deelt de inkomsten met de teams

Plugge hoopt ook dat de Netflix-serie de start is van een andere - en vooral een betere - samenwerking met de ASO. De organisator van de Tour haalt door tv-rechten en reclameopbrengsten veel inkomsten uit de grootste wielerwedstrijd ter wereld, maar de teams zien daar heel weinig van terug. Het totale prijzengeld voor de Tour van dit jaar (2,282 miljoen euro) is een fractie van het geld dat de ASO met de ronde verdient.

"Het businessmodel van het wielrennen is achterhaald", zegt de Belgische AG2R-renner Oliver Naesen, die woensdag in de elfde etappe opgaf. "Onze teambaas Vincent Lavenu heeft me verteld dat het onze ploeg 150.000 euro kost om mee te doen aan de Tour. Er is geen andere sport waarin de deelnemers zo'n zak geld moeten betalen om de show te mogen verzorgen. Dat zou weleens mogen veranderen."

Die verandering is mogelijk ingezet, want de ASO deelt de helft van de inkomsten van de Netflix-serie met de acht deelnemende teams. "Het is een belangrijk signaal dat de ASO bereid is om met ons samen te werken bij dit soort projecten, en bereid is de opbrengsten te delen", zegt Plugge, die ook de voorzitter is van de AIGCP, de belangenvereniging voor professionele wielerploegen. "Het is in ieder geval beter dan hoe het was: dat 100 procent de ene kant opging en 0 procent de andere kant."

Maar uiteindelijk zal het succes van de serie vooral afhangen van hoe spannend de verhaallijnen zijn. "We hebben hier en daar wat controverse nodig, wat stress", zegt Naesen met een glimlach. "Ik denk dat het een heel mooie serie kan worden. Ik hoop het echt, want het zou fantastisch zijn als Netflix voor het wielrennen kan doen wat het ook voor de Formule 1 heeft gedaan."

