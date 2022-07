Fabio Jakobsen had het vrijdag in de dertiende etappe behoorlijk lastig. De Nederlandse sprinter behoorde vooraf tot de kanshebbers voor de ritzege, maar hij moest meerdere malen lossen op de heuvels.

"Ik denk dat het een combinatie van twee lastige dagen was: overnachten op Alpe d'Huez en de hitte van vandaag. Die combinatie is niet de beste formule voor mij", concludeerde Jakobsen. "Ik heb het geprobeerd, maar ik kon er niet bij blijven."

De 25-jarige Jakobsen raakte op cols van de tweede en derde categorie telkens op achterstand. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl slaagde er wel een aantal keer in om zich terug te vechten in het peloton, maar uiteindelijk moest hij lossen. Hij kwam op ruim twintig minuten van ritwinnaar Mads Pedersen over de finish.

Donderdag had Jakobsen het ook al bijzonder lastig op Alpe d'Huez. De Gelderlander bereikte op meer dan veertig minuten van ritwinnaar Tom Pidcock de finish op de mythische berg.

'Ik wist dat het lastig zou gaan worden'

Jakobsen was niet verrast dat hij een dag later niet kon meedoen om de etappezege. "Er was een kleine kans en ik wist dat het lastig zou gaan worden. Maar het weerhield me er niet van om het te proberen."

In de eerste week sprintte hij naar de overwinning in de tweede etappe en boekte hij zijn eerste overwinning in de Tour. In het restant van de Franse wielerronde zijn er nog weinig kansen voor de sprinters, maar Jakobsen had zich daar voor de start al bij neergelegd.

"We wisten dat er weinig sprints zouden zijn toen we aan de Tour begonnen. Ik heb er één en laten we hopen dat ik nog een kans krijg om voor een tweede zege te sprinten."