Dylan Groenewegen was vrijdag gefrustreerd dat hij in de dertiende etappe van de Tour de France niet kon sprinten om de winst. Zijn ploeg Team BikeExchange Jayco begon pas in de finale met achtervolgen en kon de kopgroep met zes sterke renners niet meer terugpakken.

Met nog 13 kilometer te gaan in de snikhete rit naar Saint-Étienne geeft Groenewegen via de radio het signaal aan zijn ploegmaats dat hun werkdag erop zit. De voorsprong van de vluchters is nog altijd meer dan twee minuten en dus kan de Nederlandse kopman niet anders dan de hoop op zijn tweede ritzege deze Tour opgeven.

"We hadden vandaag wel wat dingen beter kunnen doen", zegt Groenewegen na de rit bij de teambus. "We laten in het begin van de rit een heel sterke kopgroep wegrijden, die we heel lastig onder controle konden houden. En we hadden eerder moeten beginnen met achtervolgen."

Met Mads Pedersen, Filippo Ganna, Matteo Jorgenson, Fred Wright, Stefan Küng, Quinn Simmons en Hugo Houle bestond de vlucht van de dag uit alleen maar hardrijders. Het sextet kreeg door kopwerk van Alpecin-Deceuninck (Jasper Philipsen) en Lotto Soudal (Caleb Ewan) nooit een heel grote voorsprong, maar profiteerde van een valpartij van Ewan.

Lotto Soudal stopte door de pech bij zijn kopman met achtervolgen, waarna Alpecin-Deceuninck in zijn eentje het gat niet dicht kreeg. Pas op 43 kilometer van de finish, na de top van de laatste klim, kwam er hulp van BikeExchange. De ploeg van Groenewegen verkleinde de voorsprong van drie naar twee minuten, maar moest de jacht daarna opgeven.

"We zijn niet eerder gaan rijden vanwege de slotklim, die was best lastig, zeker in deze hitte", zegt Groenewegen. "Achteraf moeten we zeggen dat we vandaag een kans op de winst lieten liggen. Ik steek ook de hand in eigen boezem: ik had eerder de call moeten maken om te gaan achtervolgen."

Sprinters kregen pas twee kansen in deze Tour de France

In een Tour met weinig sprintkansen - voorlopig zijn alleen de tweede etappe (zege Fabio Jakobsen) en de derde etappe (zege Groenewegen) in een massasprint geëindigd - doet het extra pijn om de mogelijkheid op een overwinning te moeten doorstrepen.

"Ik ben teleurgesteld dat het vandaag niet is gelukt. Daar moeten we wel een meeting over hebben met de ploeg", zegt Groenewegen. "We gaan deze rit goed evalueren en het de volgende keer beter doen."

De Amsterdammer ziet nog twee grote sprintkansen: in etappe negentien en in de slotrit naar Parijs. "De rit van zondag naar Carcassonne is een halve kans, net als vandaag. Maar ik klim momenteel beter dan verwacht, dus ik hoop zondag mee te kunnen doen om de winst. Gelukkig heb ik al één zege op zak, dat kunnen de meeste renners in het peloton niet zeggen."

De winst in Saint-Étienne ging naar Pedersen, de derde Deense ritzege in vier dagen. Groenewegen kwam zes minuten na de voormalig wereldkampioen als 83e over de streep.

