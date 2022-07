Mads Pedersen pakte vrijdag in de dertiende etappe eindelijk zijn ritzege in de Tour de France. De 26-jarige Deen was vooral blij dat hij zijn ploeg Trek-Segafredo een ritzege kon bezorgen.

"We kwamen hier met renners voor etappezeges. Nu hebben we er in ieder geval één, dat is een opluchting", zei de voormalig wereldkampioen, die in de tweede etappe al derde was geworden.

"Het is ongelofelijk dat ik toch een ritzege pak. Ik wist dat de vorm goed was, maar ik greep naast de kansen in de eerste week. In de afgelopen week waren er niet veel mogelijkheden voor een renner als ik. Dat ik vandaag mijn kans grijp en de overwinning pak, is heel fijn. Niet alleen voor mij maar voor het hele team."

De 26-jarige Pedersen maakte deel uit van een vroege vlucht. Hij liet de Brit Fred Wright en de Canadees Hugo Houle ver achter zich in de sprint. Pedersen dacht lang dat het een vergissing was om in de kopgroep te zitten. "We kregen heel lang maar twee minuten, maar uiteindelijk lukte het toch. Het was heel zwaar voor iedereen. Het was zo warm dat iedereen op zijn limiet zat."

Pederson wilde niet naar de streep met zes renners

Pedersen was de snelste sprinter uit de kopgroep, maar toch demarreerde hij op iets meer dan 10 kilometer van Saint-Étienne. "Ik wilde niet naar de streep met zes renners. Dat zou te moeilijk zijn om te controleren. Door mijn aanval viel de kopgroep uit elkaar en waren we nog met z'n drieën. We hadden genoeg voorsprong en ik kon een beetje gokken. Gelukkig betaalde zich dat uit."

Voor Pedersen was het de 24e overwinning in zijn loopbaan, maar pas de eerste in een grote ronde. Eerder won de sprinter van Trek-Segafredo wel onder meer de wereldtitel op de weg (2019) en Gent-Wevelgem (2020).

Zaterdag staat opnieuw een heuvelachtige etappe op het programma in de Tour. Die gaat over 192,5 kilometer van Saint-Étienne naar het vliegveld van Mende. Kort voor de finish ligt een lastig klimmetje.