Mads Pedersen heeft vrijdag de dertiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Deen was in een heuvelachtige etappe naar Saint-Étienne de sterkste van een kopgroep van drie renners en boekte zijn eerste ritzege in een grote wielerronde.

De 26-jarige Pedersen maakte deel uit van een vroege vlucht. Hij liet de Brit Fred Wright en de Canadees Hugo Houle ver achter zich in de sprint.

Voor Pedersen was het de 24e overwinning in zijn loopbaan, maar pas de eerste in een grote ronde. Eerder won de sprinter van Trek-Segafredo wel onder meer de wereldtitel op de weg (2019) en Gent-Wevelgem (2020).

Wout van Aert won op bijna zes minuten de sprint van het peloton en gaat daardoor nog steviger aan de leiding in het puntenklassement. In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard behield zonder problemen zijn gele trui.

Zaterdag staat opnieuw een heuvelachtige etappe op het programma in de Tour. Die gaat over 192,5 kilometer van Saint-Étienne naar het vliegveld van Mende. Kort voor de finish ligt een lastig klimmetje.

Uitslag etappe 13 1. Mads Pedersen (Den)

2. Fred Wright (GB) z.t.

3. Hugo Houle (Can) z.t.

4. Stefan Küng (Zwi) +0.30

5. Matteo Jorgenson (VS) z.t.

6. Filippo Ganna (Ita) z.t.

7. Wout van Aert (Bel) +5.45

8. Florian Sénéchal (Fra) z.t.

9. Luca Mozzato (Ita) z.t.

10. Andrea Pasqualon (Ita) z.t.

Geen Nederlanders in kopgroep van zeven

In de dertiende etappe reed het peloton over 192,6 kilometer van Bourg d'Oisans naar Saint-Étienne. Onderweg moesten twee colletjes van de derde categorie en een klim van de tweede categorie worden bedwongen.

Na een aantal mislukte ontsnappingspogingen slaagden wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, Stefan Küng en Matteo Jorgenson er net voor het eerste klimmetje wel in om weg te komen. Het trio kreeg even later gezelschap van Houle, Pedersen, Wright en Quinn Simmons.

De voorsprong van het zevental op het peloton bungelde lang rond de 2,5 minuut. Op het laatste klimmetje van de dag haakte Simmons vooraan af en liep het verschil langzaam op naar 3,5 minuut.

Mads Pedersen maakte deel uit van een vroege vlucht van zeven renners. Mads Pedersen maakte deel uit van een vroege vlucht van zeven renners. Foto: Getty Images

Ploeg Groenewegen kan gat met kopgroep niet dichten

Dat was voor BikeExchange-Jayco het sein om zich op de kop van het peloton te nestelen. De ploeg van Dylan Groenewegen bracht de achterstand een minuut terug, maar slaagde er niet meer in om het gat te dichten.

Op 12 kilometer van de finish ging Pedersen vooraan in de aanval en alleen Wright en Houle konden het tempo van de oud-wereldkampioen volgen. Het trio sloeg een gaatje met de andere drie vluchters en werd niet meer teruggepakt.

In de straten van Saint-Étienne mochten Pedersen, Wright en Houle om de zege strijden. In de sprint was Pedersen veruit de sterkste.

