In de veertiende etappe van de Tour de France krijgt het peloton weer een hoop heuvels voor de kiezen. De finish ligt na een pittig klimmetje op het vliegveld van Mende.

De rit gaat over 192,5 kilometer van Saint-Étienne naar Mende. Onderweg moeten de renners vier cols van de derde categorie bedwingen en kort voor de finish wacht een lastige beklimming van de tweede categorie.

Na een korte afdaling komt het peloton met de Côte de Saint-Juste Malmont en de Côte de Châtaigner de eerste twee klimmetjes tegen. Ook daarna is het parcours allesbehalve vlak. Na een ongecategoriseerde col worden de Côte de Grandieu en de Côte de la Fage nog beklommen.

Vervolgens beginnen de renners aan een lange afdaling naar de Côte de la Croix Neuve Montée Jalabert, die zich uitstekend leent voor puncheurs. Deze beklimming van de tweede categorie is slechts 2,9 kilometer lang, maar kent een gemiddelde stijging van 10,4 procent.

Na de top is het nog 1,7 kilometer vlak naar het vliegveld van Mende. Op het asfalt van de landingsbaan is de finish getrokken.

Het profiel van de veertiende etappe in de Tour de France.

Laatste klim vernoemd naar Jalabert

De laatste col is vernoemd naar Laurent Jalabert. De Fransman, die zowel de groene trui als de bolletjestrui in de Tour tweemaal won, soleerde in 1995 naar de overwinning op het vliegveld.

Het parcours is zeer geschikt voor pure aanvallers als Matej Mohohric, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann en Bauke Mollema. Mocht de vluchtersgroep al voor de finale worden ingerekend, dan is het afwachten of sprinters als Wout van Aert en Michael Matthews het laatste klimmetje kunnen overleven.

Maar ook Tadej Pogacar en geletruidrager Jonas Vingegaard kunnen op de Côte de la Croix Neuve Montée Jalabert zomaar weer eens de strijd met elkaar aangaan.

Officiële starttijd: 12.30 uur

Finishtijd: rond 17.19 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Matej Mohoric, Lennard Kämna

⭐⭐ Bauke Mollema, Maximilian Schachmann, Wout van Aert

⭐ Michael Matthews, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard