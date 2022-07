Warren Barguil stapt vrijdag niet meer op voor de dertiende etappe in de Tour de France. De Fransman is positief getest op het coronavirus.

Alleen Barguil is positief getest, meldt Arkéa-Samsic vrijdagochtend in een korte verklaring op Twitter. De andere zeven renners in de ploeg, onder wie kopman Nairo Quintana, kunnen de Tour gewoon vervolgen.

De dertigjarige Barguil bezette de 24e plek in het algemeen klassement. Zijn belangrijkste taak voor deze Tour was het helpen van Quintana. De Colombiaan bezet de zesde plek in de rangschikking, op iets minder dan vier minuten van geletruidrager Jonas Vingegaard.

In de elfde etappe liet Barguil nog van zich spreken. Hij zat in de vlucht van de dag en reed een tijdje solo, maar werd op de laatste klim ingerekend. Het was de achtste keer dat Barguil meedeed aan de Tour de France. In 2017 won hij twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

Barguil is de zesde renner die de Tour door een positieve coronatest moet verlaten. Ook George Bennett, Vegard Stake Laengen (beiden UAE Team Emirates), Guillaume Martin (Cofidis), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) en Luke Durbridge (BikeExchange) kregen het virus onder de leden tijdens de grootste ronde van het jaar.

De Tour de France gaat vrijdag verder met een heuveletappe. Het peloton vertrekt uit Bourg d'Oisans voor een rit van 196,2 kilometer naar Saint-Étienne.