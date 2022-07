Een heroïsche overwinning in de twaalfde etappe van de Tour de France naar de Alpe d'Huez bleef uit, maar de derde plek voelde voor Chris Froome net zo goed als een zege. De viervoudig Tour-winnaar liet na een zware periode eindelijk weer zien waar hij toe in staat kan zijn.

"Ik heb alles gegeven wat ik in me had en heb nergens spijt van", zei de 37-jarige Froome donderdag na de door Tom Pidcock gewonnen bergrit. "Als je ziet waar ik vandaan kom, dan kan ik heel blij zijn met een derde plek in een van de zwaarste etappes van de Tour."

Froome won de Tour de France in 2013, 2015, 2016 en 2017 met het toenmalige Team Sky (nu INEOS Grenadiers), maar een zwaar ongeluk in juni 2019 bij een trainingsrit voor het Critérium du Dauphiné maakte een voorlopig einde aan zijn ambities als klassementsrenner.

De in Kenia geboren Brit, die bij de valpartij breuken in zijn nek, dijbeen, heup, elleboog en ribben opliep, was bijna een jaar uit de roulatie. Sinds zijn terugkeer aan het begin van 2020 heeft Froome nog niet de klasse van voor zijn ongeluk kunnen laten zien. Zijn laatste overwinning dateert ook uit de Giro d'Italia van 2018.

Viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome knokte zich naar een derde plek in de twaalfde etappe. Foto: Getty Images

'Ik weet niet wat mijn limiet is'

In de twaalfde etappe van de Tour naar de Alpe d'Huez mocht Froome even hopen op een overwinning. De renner van Israel-Premier Tech maakte de oversteek naar de kopgroep en bleef aan het einde over met Pidcock, Giulio Ciccone, Louise Meintjes en Neilson Powless. Op de slotklim slaagde Pidcock erin iedereen te lossen, inclusief Froome.

"Ik wilde al langer een etappe als deze gebruiken om mijn geluk te beproeven in de ontsnapping van de dag", zei Froome. "Ik heb alles gegeven en dat zal ik ook blijven doen. Ik weet niet wat mijn limiet is, maar ik probeer mezelf te blijven verbeteren. Hopelijk kan ik dan uiteindelijk ook weer overwinningen boeken."

Froome, die naast zijn vier Tour-zeges één keer de Giro d'Italia (2018) en twee edities van de Vuelta a España (2011 en 2017) won, bezet momenteel de 29e plek in het algemeen klassement. De Ronde van Frankrijk gaat vrijdag verder met een heuvelrit van Bourg d'Oisans naar Saint-Étienne over 192,6 kilometer.