Alle negen overgebleven Nederlandse Tour de France-renners kwamen donderdag in de twaalfde etappe binnen de tijdslimiet boven op de Alpe d'Huez. Dit zijn hun verhalen van een dag genieten én lijden op de 'Nederlandse berg'.

Fabio Jakobsen (158e): 'Ik heb vandaag vooral scheel gezien'

Zodra Jakobsen als 158e en voorlaatste is gefinisht - iets meer dan vier minuten vóór het verstrijken van de tijdslimiet - zet hij zijn fiets tegen een hek en gaat hij zelf op de grond zitten. Na een paar minuten bijkomen heeft hij op 1.831 meter hoogte genoeg adem om de toegestroomde pers te woord te staan.

"Dit was mijn lastigste dag op de fiets", zegt Jakobsen. "Op de Alpe d'Huez heb ik het wiel van mijn ploegmaat Michael Mørkøv gehouden, veel meer heb ik niet gezien. Ik heb wel heel veel mensen gehoord, dus ik wil iedereen bedanken voor de steun."

"De Alpe d'Huez is een prachtige klim. Het is niet echt mijn ding, maar ik kan het dus wel, want ik ben gelukkig op tijd binnen. Niemand heeft gezegd dat de Tour makkelijk is, maar ik denk dat iedereen wel weet dat ik een vechter ben. Ik kies hier zelf voor, vind dit mooi. Ook al heb ik vandaag vooral scheel gezien. Ze zeggen dat dit de lastigste dag van de Tour was en ik hoop dat dat waar is."

Fabio Jakobsen staat de pers te woord op de Alpe d'Huez. Fabio Jakobsen staat de pers te woord op de Alpe d'Huez. Foto: Getty Images

Dylan Groenewegen (141e): 'Reed door een tunnel van Nederlandse aanmoedigingen'

"We hadden redelijk wat marge om de tijdslimiet te halen, dus we konden het relatief rustig aan doen op de Alpe d'Huez. Het was afzien, maar het was op de klim wel echt een mooi feestje met al die Nederlandse mensen. Ik reed door een soort tunnel van Nederlandse aanmoedigingen, heb heel vaak mijn naam gehoord. En ik heb ook heel veel duwtjes gekregen, alleen waren dat op een gegeven moment meer klappen, haha."

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

Taco van der Hoorn (121e): 'Door de duwtjes was ik te snel door Nederlandse bocht'

"Dit was een van mijn mooiere ervaringen in het wielrennen. Het was een gekkenhuis, vooral in de Nederlandse bocht. Ik heb daar nog een lekker biertje gedronken, maar dat voelde ik wel meteen. Daarna was het nog best ver."

"Ik had geen moeite om de tijdslimiet te halen, dus ik heb rustig aan gedaan en een deel in mijn eentje gereden zodat ik goed om me heen kon kijken. Ik heb me wel vermaakt, blijkbaar kennen veel mensen me inmiddels. Het was alleen jammer dat ik in de Nederlandse bocht zo hard geduwd werd, want daardoor was ik er veel te snel doorheen."

128 Waarom Alpe d'Huez in de Tour de France de Nederlandse berg is

Danny van Poppel (92e): 'Dit went natuurlijk nooit'

"Ik heb bij de Tour-starts in Engeland en Denemarken al heel veel publiek meegemaakt, maar het went natuurlijk nooit. Het was supergaaf om Alpe d'Huez op te rijden en te merken dat de Nederlanders me herkennen. Maar ik ben ook wel blij dat het erop zit."

Nils Eekhoff (69e): 'Het was drukker dan ik had verwacht'

"Het was drukker dan ik had verwacht. Ik heb in het begin van de Alpe d'Huez even flink doorgereden, zodat ik op het einde wat rustiger aan kon doen en er wat meer van kon genieten. En dat is wel gelukt. De mensenmassa, alles wat op me afkwam; dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was een heel bijzondere ervaring."

Nils Eekhoff rijdt door de Nederlandse bocht. Nils Eekhoff rijdt door de Nederlandse bocht. Foto: Getty Images

Dylan van Baarle (53e): 'Ik zag mijn moeder in bocht zeven'

"Gelukkig heb ik kunnen genieten van de Alpe d'Huez. Het is een iconische klim, één grote arena. Niet alleen vol met Nederlanders, maar ook met Denen, Colombianen, Italianen. De fans komen overal vandaan."

"Voor mij was het aftellen naar bocht zeven. Ik wist dat mijn moeder daar zou staan en ik heb haar gezien. Die Nederlandse bocht gaf me echt kippenvel. Iedereen is daar vrij enthousiast, zal ik maar zeggen, dat is gaaf om mee te maken. Er staan ook veel mensen met bier op, maar dat heb ik maar laten staan. Na de ritwinst van mijn ploegmaat Tom Pidcock drinken we vanavond champagne."

Martijn Tusveld (42e): 'Iedereen zag dat ik een Nederlander was en werd gek'

"De Alpe d'Huez was een heel mooie ervaring, vooral omdat ik aan het begin van de klim nog bij mijn kopman Romain Bardet zat en hem heb kunnen helpen. Daarna was ik echt aan het toeleven naar bocht zeven en dat was inderdaad heel speciaal. Iedereen zag dat ik een Nederlander was en werd helemaal gek. Daar heb ik echt heel erg van genoten."

Bauke Mollema (30e): 'Alpe d'Huez blijft speciaal'

"Het blijft speciaal om de Alpe d'Huez omhoog te rijden. Ik heb vanaf de voet mijn eigen tempo gekozen en dat ging prima. Ik had verwacht dat het nog drukker dan andere jaren zou zijn vanwege de Franse feestdag, maar dat was volgens mij niet het geval. In een aantal bochten stonden er natuurlijk wel heel veel mensen en in bocht zeven helemaal. Ik vond het jammer dat ze die bocht hadden afgezet met touwen, want ik vind het altijd wel mooi om vlak langs de supporters te rijden. Dat geeft een kick om net wat harder te gaan."

Steven Kruijswijk (15e): 'Het was hectisch, zoals altijd'

"Het was hectisch, zoals altijd op de Alpe d'Huez. Tijdens de etappe hadden we besloten dat ik na Wout van Aert het kopwerk zou doen en ik heb een lekker tempo kunnen rijden. In het begin van de etappe voelde ik me niet zo goed, maar gelukkig was ik op de Alpe d'Huez beter dan verwacht."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier