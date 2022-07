Tadej Pogacar toonde donderdag in de Tour-etappe met finish op Alpe d'Huez beterschap na zijn verrassende inzinking van een dag eerder. De Sloveen slaagde er weliswaar niet in om geletruidrager Jonas Vingegaard van zich af te schudden, maar had bergop wel een paar indrukwekkende versnellingen in huis.

"Ik heb het vandaag geprobeerd", reageerde de tweevoudig Tour-winnaar. "Door die etappe van gisteren is het vertrouwen nog niet voor de volle 100 procent terug, maar ik voel wel dat mijn goede benen weer terug zijn."

Pogacar raakte woensdag zijn gele trui kwijt in de etappe naar de Col du Granon. Na de hele dag te zijn bestookt met aanvallen van Jumbo-Visma moest hij op de zware slotklim passen. De achterstand op ritwinnaar Vingegaard bedroeg uiteindelijk bijna drie minuten.

"Ik weet wat er gisteren gebeurde en waarom ik brak. Dat gaat me niet nogmaals overkomen", zei de nummer twee in het algemeen klassement, die woensdag nog verklaarde geen idee te hebben wat de reden was geweest van zijn inzinking.

"Er waren zoveel aanvallen op mijn gele trui en ik koerste misschien dom", liet hij zich na de rit naar Alpe d'Huez alsnog in zijn kaarten kijken. "Ik had me een beetje in moeten houden op de Galibier. Dat deed ik niet en daarvoor betaalde ik de prijs op de Granon."

De titelverdediger heeft de hoop op een derde Tourzege op rij nog lang niet opgegeven. "Ik kan straks met opgeheven hoofd en gemotiveerd beginnen aan de laatste week. Het gaat nog een prachtig gevecht worden in de Pyreneeën."