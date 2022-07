Een dag na zijn coup op de Col du Granon wist Jonas Vingegaard zijn gele trui in de Tour de France overtuigend te verdedigen. Tadej Pogacar plaatste donderdag twee aanvallen op de Alpe d'Huez, maar zijn Deense concurrent gaf geen krimp.

Nadat ook zijn tweede demarrage op de iconische slotklim van de twaalfde etappe was geneutraliseerd door Vingegaard, zocht Pogacar heel even contact met zijn rivaal. "We zeiden niks tegen elkaar", zei Vingegaard na de rit op zijn persconferentie. "Hij glimlachte naar mij en ik glimlachte terug. Dat was het."

De vriendelijke blik vlak voor de finish van de koninginnenrit van de Ronde van Frankrijk bewees andermaal dat de nummer één en twee van het algemeen klassement veel waardering voor elkaar voor hebben, hoewel ze er tijdens de koers alles aan doen om elkaar te verslaan.

"Ik denk dat het neerkomt op respect", aldus Vingegaard. "Ik denk dat Tadej mij respecteert en ik weet zeker dat ik heel veel respect heb voor Tadej. Hij kan alles en is al een van de beste renners aller tijden."

De kopman van Jumbo-Visma blijft daarom benadrukken dat de Tour nog lang niet beslist is, ondanks zijn geruststellende voorsprong van 2.22 minuten op Pogacar. "Ik verwachtte dat Tadej vandaag zou aanvallen en zijn twee demarrages waren heel sterk. Ik ben heel blij dat ik hem kon volgen. Ik heb geen tijd verloren, dus het was een goede dag."

Tadej Pogacar kreeg Jonas Vingegaard niet uit zijn wiel op de Alpe d'Huez. Tadej Pogacar kreeg Jonas Vingegaard niet uit zijn wiel op de Alpe d'Huez. Foto: AFP

Jumbo-Visma controleerde zware Alpenrit

Het was een goede dag voor de hele ploeg van Jumbo-Visma, die de loodzware Alpenrit volledig controleerde. Aan de voet van de Alpe d'Huez had Vingegaard nog vier ploeggenoten bij zich: Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Primoz Roglic en Sepp Kuss.

"Ik heb het geluk dat ik gesteund word door de beste ploeg in deze Tour", aldus Vingegaard. "Dat hebben we gisteren bewezen en vandaag weer. Het vertrouwen in mijn team is ontzettend groot, maar ik weet ook dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een man-tegen-mangevecht met Tadej. En op de dag dat dat gevecht er komt, moet ik sterk genoeg zijn om de Tour te winnen."

De nummer twee van de Ronde van Frankrijk van vorig seizoen heeft voldoende vertrouwen om te geloven dat hij Pogacar in een één-tegen-éénduel kan verslaan. "Ik ben mentaal ontzettend gegroeid het afgelopen jaar, waardoor ik veel meer zelfvertrouwen heb. Dat ik deze fantastische trui mag dragen, helpt daar alleen maar bij."

Vingegaard genoot donderdag met volle teugen van zijn eerste dag in de gele trui. "Het was een bizarre ervaring op de Alpe d'Huez. Hier dromen alle wielrenners van: voor zoveel fans een iconische klim oprijden. Ik heb ontzettend veel Denen gezien, dat maakte het heel speciaal."

