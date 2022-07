Tom Pidcock genoot donderdag van de mensenmassa tijdens zijn zegetocht op de Alpe d'Huez. De Brit van INEOS Grenadiers was de sterkste van een kopgroep en kroonde zich op 22-jarige leeftijd tot de jongste winnaar ooit op de mythische berg.

"Dit was niet slecht", reageerde hij na de finish met een brede glimlach. "Zelfs als ik vanaf nu alle dagen word gelost, dan maakt me dat niets uit. Ik win hier gewoon een etappe in mijn allereerste Tour."

Voor Pidcock is het na de Brabantse Pijl van vorig seizoen pas zijn tweede overwinning als wegrenner. Wel bouwde hij al een grote reputatie op in andere disciplines. Zo werd de Brit vorig jaar in Tokio olympisch kampioen mountainbike en is hij regerend wereldkampioen veldrijden.

Zijn succesvolle solo op Alpe d'Huez was echter een compleet nieuwe ervaring voor de Tour-debutant. "Het slalommen door een mensenzee heen, onder de vlaggen door. Dit is een van de mooiste dingen die er zijn in het wielrennen. Echt een onwerkelijke ervaring."

Dat hij in de kopgroep lange tijd zij aan zij reed met zijn 37-jarige landgenoot Chris Froome maakte het voor Pidcock extra bijzonder. De viervoudig Tour-winnaar finishte op ruim twee minuten als derde.

"Het was leuk om met hem samen te rijden, hij is toch een legende. Misschien is hij niet meer zo goed als hij ooit was, maar het blijft wel Chris Froome."