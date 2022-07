Tom Pidcock heeft donderdag de twaalfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Brit, die deel uitmaakte van een vroege kopgroep, kwam op Quatorze Juillet solo als eerste boven op Alpe d'Huez. Jonas Vingegaard weerstond meerdere aanvallen van Tadej Pogacar en behield zijn gele trui.

De 22-jarige Pidcock sprong op Alpe d'Huez na enkele kilometers weg uit de kopgroep en werd niet meer teruggepakt door de concurrentie. Louis Meintjes werd op 48 seconden tweede en Chris Froome eindigde op ruim twee minuten als derde.

Pogacar, die donderdag door een zeldzame inzinking zijn gele trui kwijtraakte, probeerde op de slotklim meerdere malen weg te rijden bij Vingegaard, maar de Deen hield zonder problemen stand. Uiteindelijk kwam Pogacar op bijna 3,5 minuten van ritwinnaar Pidcock als eerste van de favorieten over de finish, met in zijn wiel Vingegaard.

In het klassement behield de kopman van Jumbo-Visma zijn voorsprong van 2 minuten en 22 seconden op Pogacar, die nu tweede staat. Geraint Thomas staat kort achter de Sloveen derde en passeerde Romain Bardet, die op Alpe d'Huez moest lossen uit de favorietengroep, ook in het klassement.

Froome maakt deel uit van kopgroep

De twaalfde etappe voerde het peloton over 165,1 kilometer van Briançon naar de Alpe d'Huez. Onderweg moesten met de Col du Galibier en de Col de la Croix de Fer nog twee beklimmingen van de hoogste categorie worden bedwongen.

Al vroeg vormde zich een kopgroep waaruit Anthony Perez op de Galibier wegsprong. De Fransman bereikte de top ook als eerste en kreeg snel gezelschap van Giulio Ciccone, Louis Meintjes en Neilson Powless. Even later sloten Sebastian Schönberger, Kobe Goossens en Nélson Oliveira aan en vervolgens reden ook Chris Froome en Pidcock naar de vluchters.

Het negental kreeg de ruimte en bouwde een maximale voorsprong van zeven minuten op. Op de Col de la Croix de Fer reden Froome, Pidcock, Meintjes, Powless en Ciccone weg bij de rest van de kopgroep en sloegen ze in een mum van tijd een gat.

Vingegaard weerstaat aanval Pogacar

Aan de voet van de Alpe d'Huez had het kwintet een voorsprong van zes minuten op het flink uitgedunde peloton, dat werd aangevoerd door Jumbo-Visma. Op de bijna 14 kilometer lange slotklim viel de kopgroep na enkele kilometers uiteen en liet Pidcock de anderen achter. Meintjes en Froome konden nog even in het spoor blijven, maar moesten de Brit ook laten gaan.

Ondertussen dunde de favorietengroep steeds verder uit en moesten onder anderen Nairo Quintana en David Gaudu halverwege de klim lossen. Ook voor Team DSM-kopman Romain Bardet, de nummer twee van het klassement, lag het tempo te hoog.

Met nog 3 kilometer voor de boeg ging Pogacar in de aanval. Vingegaard kon als enige volgen en sloeg de aanval zonder problemen af. Even later probeerde de Sloveen het nog eens, maar ook ditmaal kon de Deen volgen.

Pidcock hield zijn voorsprong van ruim een halve minuut op Meintjes vast en soleerde naar de grootste overwinning op de weg in zijn loopbaan.