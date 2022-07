De wielrenners in de Tour de France finishen vanmiddag op de iconische Alpe d'Huez. Op de 'Nederlandse berg' staan ouderwets honderden Hollandse wielerfans samengepakt in bocht 7 om er een Oranjefeest van te maken. Maar de berg trekt steeds meer groepen fans uit andere landen "die een bocht claimen", ziet Maarten Alfrink, die een hotel-restaurant aan de voet van de alp heeft. "We moeten oppassen dat het geen Deense berg wordt."

Alfrink kent de sfeer in bocht 7 maar al te goed en weet zeker dat het vanmiddag opnieuw één groot feest zal zijn als de renners langskomen. Wel verwacht hij iets minder hectiek dan in eerdere jaren: vanwege de hitte (het is ver boven de 30 graden) en omdat er slechts negen Nederlandse renners in koers zijn. "Maar het is warm, de biertjes hakken er snel in, dus met de sfeer zal het wel goed komen."

Om te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, staan er extra agenten in de Nederlandse bocht en is er een touw langs de weg gespannen om het publiek op passende afstand te houden. In het verleden waren ook weleens Nederlandse agenten aanwezig om hun Franse collega's te ondersteunen, maar dit jaar niet.

Toch is Alfrink er gerust op dat alles goed gaat in de bocht. "Op de televisie ziet het er soms best beangstigend uit. Zelf zit ik dan ook met samengeknepen billen, maar in al die jaren is het nooit echt fout gegaan." Daarbij is er volgens hem een Nederlandse 'burgemeester' aangewezen die zijn landgenoten in de gaten moet houden.

128 Waarom Alpe d'Huez in de Tour de France de Nederlandse berg is

Hotel al maanden volgeboekt

Auberge La Douce Montagne van de Nederlandse hoteleigenaar is al maandenlang volgeboekt. Het zijn voornamelijk Nederlandse wielerfans die bij Alfrink slapen, maar ook een aantal Vlaamse. Vanavond staat voor de vierde keer de tafel van De Avondetappe in de tuin van het hotel-restaurant.

Het merendeel van Alfrinks gasten staat vanmiddag op de flanken van de Alpe d'Huez. Zelf heeft de hoteleigenaar en hartstochtelijk wielerfan daar meerdere Tour-etappes gestaan, maar vandaag is hij beneden nodig. Ook daar is de koers van dichtbij te zien, want de renners rijden pal langs het hotel. In de tuin staan een groot beeldscherm, waar de wedstrijd op te volgen is. In totaal verwacht Alfrink tussen de drie- en vijfhonderd gasten.

Nederlandse winnaars op Alpe d'Huez 1976: Joop Zoetemelk

1977: Hennie Kuiper

1978: Hennie Kuiper

1979: Joop Zoetemelk

1981: Peter Winnen

1983: Peter Winnen

1988: Steven Rooks

1989: Gert-Jan Theunisse

Tijd dat er weer een Nederlander wint

Alpe d'Huez dankt zijn status van Nederlandse berg aan de Nederlandse overwinningen op de berg in de jaren zeventig en tachtig. Sindsdien kleurt bocht 7 al jaren oranje. Nederlandse renners die door de bocht rijden, kunnen altijd op een duwtje rekenen of krijgen er een biertje aangereikt.

Toch zijn de kleuren op de berg de laatste jaren steeds diverser. Zo hebben de Denen, die met Jonas Vingegaard, Magnus Cort en de start in Kopenhagen een prachtige Tour beleven, bocht 5 al geclaimd, zegt Alfrink. Bovendien heeft zowel Spanje als Italië al zeven ritwinnaars op Alpe d'Huez gehad. "Het wordt tijd dat er weer een Nederlander gaat winnen."

Het peloton is om 13.20 uur begonnen aan de loodzware Alpenrit. De finish wordt rond 18.10 uur verwacht.