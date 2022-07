Na twee loodzware Alpenritten is het in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk tijd voor een parcours met minder grote obstakels. De rit van 192,6 kilometer, die start in Bourg d'Oisans en eindigt in Saint-Étienne, is weggelegd voor de sprinters die kunnen klimmen en in topvorm zijn.

In de etappe van vrijdag gaat het peloton om 13.05 uur van start richting de stad van 'Les Verts', de groenen. Deze naam is te danken aan voetbalclub AS Saint-Étienne. Groen is ook de kleur van de trui die nog steeds om de schouders hangt van Wout van Aert, tevens een kanshebber voor de winst van de dertiende etappe.

"Om balans in de ronde te houden is er na een Alpendrieluik gekozen voor een minder zwaar parcours" legt parcoursbouwer Thierry Gouvenou uit.

De renners beginnen de dertiende etappe met een afdaling, waardoor het lastig is om een kopgroep te vormen. De eerste kans op een succesvolle vlucht vindt waarschijnlijk pas plaats wanneer het peloton zich opmaakt voor de eerste klim van de dag, de Côte de Brié, na circa 25 kilometer.

Tour de France-peloton koerst naar Alpenhoofdstad

Na de eerste col gaat het peloton richting het stadscentrum van Grenoble, de Alpenhoofdstad van Frankrijk. De stad was al 41 keer de start- of finishplaats van de Tour de France en zorgt voor mooie plaatjes vanwege de samenvloeiing van de rivier de Isère met zijn bijrivier de Drac.

Mochten er nog geen renners vandoor zijn gegaan in de eerste 72 kilometer, dan is de kans groot dat dit bij het beklimmen van de Col de Parménie, de zwaarste beklimming van de dag, alsnog gebeurt. De gecategoriseerde col telt 5,1 kilometer tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6.

Na het doorkruisen van de Isère komt de laatste gecategoriseerde col in zicht, de Côte de Saint-Romain-en-Gal. De klim van 6,6 kilometer à 4,5 procent kan nog zorgen voor opschudding in de kopgroep, waarna het op de finishlijn beslist gaat worden.

Het profiel van de dertiende etappe van de Tour de France. Het profiel van de dertiende etappe van de Tour de France.

Gaat de groene trui zich laten zien in Saint-Étienne?

In de heuvelrit van vrijdag gaan de klassementsrenners waarschijnlijk geen grote rol spelen. Het is gezien de aard van het parcours een etappe voor de sprinters en allrounders met een sterke eindsprint.

Van Aert verkeert in topvorm en kan in deze etappe een maximale buit van zeventig punten verdienen in de strijd om de groene trui. Naast de renner van Jumbo-Visma zijn coureurs als Michael Matthews en Tom Pidcock vooraan te verwachten. Mocht er toch sprake zijn van een massasprint, dan behoren bekende namen als Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen tot de favorieten voor de dagwinst.

Officiële starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: rond 17.40 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Wout van Aert, Michael Matthews, Tom Pidcock

⭐⭐ Peter Sagan, Alberto Bettiol, Jasper Stuyven

⭐ Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen