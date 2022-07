Dat was het voor vandaag! Tom Pidcock wint de twaalfde etappe van de Tour de France in het jaar van zijn Tour-debuut. Vingegaard en Pogacar komen direct na elkaar over de streep, als vijfde en als zesde, en dus blijven de verhoudingen tussen de nummer 1 en 2 van het algemeen klassement gelijk: 2.22 minuten. Morgen zijn we er uiteraard weer, met een liveblog rondom de hele dertiende etappe. Veel plezier!