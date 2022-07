Tom Pidcock wint de twaalfde etappe van de Tour de France en is de beste op de Alpe d'Huez!



Niks dan hulde voor de Brit, die met zijn overwinning vandaag de jongste winnaar ooit is op de Alpe d'Huez. Meintjes komt 1 minuut later als tweede over de finish, en de derde plaats gaat naar Chris Froome op 2 minuten.