De veertiende etappe van de Tour de France wordt donderdag verreden op de Franse feestdag, maar met een finish op de iconische Alpe d'Huez belooft het in de finale toch vooral een Nederlands feestje te worden. NU.nl sprak met vijf Nederlandse Tour-renners over hun herinneringen aan de Nederlandse berg en verwachtingen van donderdag.

Taco van der Hoorn: 'Ik verwacht een Nederlands gekkenhuis'

"Ik had wat vrienden gevraagd om donderdag op Alpe d'Huez te gaan staan met een biertje, maar ze hebben ervoor gekozen om vorige week bij de kasseienrit te gaan kijken. Ach, ik denk dat ik nu vast ook wel een biertje aangereikt krijg. Of ik het kan aannemen, ligt eraan hoe erg ik aan het vechten ben om de tijdslimiet te halen."

"Het is een illusie dat ik donderdag in de kopgroep kan komen, maar toch kijk ik al maanden uit naar deze rit. Het begin van de etappe met meteen de beklimming van de Galibier is wat minder, maar het lijkt me heel mooi om in de Tour Alpe d'Huez op te rijden. Ik ben er nog nooit geweest, ken de klim alleen van tv. En op die beelden zag het er altijd heel gaaf uit. Ik verwacht een Nederlands gekkenhuis, vooral in de Nederlandse bocht."

Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France. Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France.

Bauke Mollema: 'Die muur van geluid geeft altijd een kick'

"Dit wordt de vijfde keer dat ik in de Tour Alpe d'Huez ga beklimmen (na 2011, 2013, 2015 en 2018, red.) en ik heb het altijd hartstikke mooi gevonden om door zo'n mensenhaag te rijden. Er is een muur van geluid, dat geeft altijd een kick. Alpe d'Huez is best een lastige col, maar door al dat publiek en al die Nederlanders gaat het altijd redelijk snel voorbij. Dat is wel lekker."

"Ik kan me nog goed herinneren dat ik in 2011 bij mijn eerste Tour in de eerste kilometer van Alpe d'Huez op adrenaline heel hard omhoog ging en tussen de klassementsrenners reed. Maar daarna was het snel gedaan. Ik heb op deze klim nooit echt een goede uitslag gereden. Het zou mooi zijn als het donderdag wel lukt, want dit lijkt me de mooiste Tour-rit om te winnen. Tegelijkertijd is het niet mijn meest realistische kans op een zege deze ronde."

Bauke Mollema (in tweede positie) rijdt in 2015 door de (oranje) menigte op Alpe d'Huez. Bauke Mollema (in tweede positie) rijdt in 2015 door de (oranje) menigte op Alpe d'Huez. Foto: Getty Images

Martijn Tusveld: 'Heel vet dat ik in eerste Tour Alpe d'Huez op mag'

"Ik ben Alpe d'Huez één keer opgereden. Ik was twaalf, was met mijn ouders op vakantie en had nog niet eens een racefiets. Op dat moment was het de zwaarste klim die ik ooit gedaan had. Nu weet ik dat het wel een heel lastige, maar niet dé lastigste col is. Maar in Nederland zal het altijd de bekendste klim blijven. En op basis van de beelden die ik van eerdere Tours heb gezien, verwacht ik een heel speciale dag."

"Ik vind het heel vet dat ik in mijn eerste Tour meteen Alpe d'Huez op mag. Ik kijk vooral uit naar bocht zeven, de Nederlandse bocht. Ik ben benieuwd of we daar nog hard moeten trappen of dat het bijna vanzelf gaat. Het wordt in ieder geval uitkijken dat ik tegen niemand aan rijd."

"Ik wil deze rit heel graag in de kopgroep komen, al wordt het een heel lastige etappe met eerst nog de Galibier en de Croix de Fer. Ik hoop in ieder geval voorin mee te doen. Of door zelf in de aanval te gaan, of door mijn kopman Romain Bardet te helpen aan de ritzege. Het is de Franse feestdag, dus het zal ook heel druk zijn met Fransen die juichen voor Romain."

Nederlandse winnaars op Alpe d'Huez 1976: Joop Zoetemelk

1977: Hennie Kuiper

1978: Hennie Kuiper

1979: Joop Zoetemelk

1981: Peter Winnen

1983: Peter Winnen

1988: Steven Rooks

1989: Gert-Jan Theunisse

Danny van Poppel: 'Misschien moet ik maar een oranje bril opzetten'

"Toen ik dinsdagochtend wakker werd met een beetje keelpijn, dacht ik meteen: shit. Ik ben nog nooit de Alpe d'Huez opgereden in de Tour en wil dat heel graag van mijn bucketlist afhalen. Gelukkig was mijn coronatest negatief, want ik heb ontzettend veel zin in deze rit. Ik verwacht heel veel Nederlanders en hoop dat ze me herkennen. Misschien moet ik maar een oranje bril opzetten."

"Ik heb inmiddels al flink wat koersen met veel fans meegemaakt, zo stonden er vorig jaar bij de WK in België heel veel mensen langs de kant van de weg. Maar het went nooit en geeft altijd een fantastisch gevoel. Helaas werkt het niet zo dat je harder gaat fietsen van alle aanmoedigingen. Maar af en toe een duwtje zou wel fijn zijn."

De beroemde haarspeldbochten van Alpe d'Huez. De beroemde haarspeldbochten van Alpe d'Huez. Foto: Getty Images

Nils Eekhoff: 'Ik hoop dat ik mijn vrienden spot in de menigte'

"Ik heb de afgelopen dagen nagedacht over wat ik kan verwachten van mijn allereerste keer Alpe d'Huez, maar volgens mij heb ik echt geen idee wat er op me af gaat komen. En dan bedoel ik zowel het aantal fans als de moeilijkheidsgraad van de klim. Ik ben ontzettend benieuwd, voor een Nederlandse renner moet dit toch wel de bijzonderste col zijn om op te rijden in de Tour."

"Een paar vrienden hebben van deze rit een klein vakantietripje gemaakt. Ik hoop dat ik ze tijdens de beklimming kan spotten in de menigte. Ze hebben gezegd dat ze misschien wel een spandoek voor me wilden maken, wie weet maakt dat het wat makkelijker om ze te herkennen."

