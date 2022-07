Jumbo-Visma zette ruim voor de start van de Tour de France al een grote rode cirkel om de elfde etappe. Woensdag voerden de renners van de Nederlandse ploeg het plan tot in perfectie uit, waardoor kopman Jonas Vingegaard de rit won én de gele trui afpakte van de ongenaakbaar geachte Tadej Pogacar.

Toen de Tour-ploeg van Jumbo-Visma een paar weken geleden het parcours van de elfde rit verkende, stapte Vingegaard vóór de vreselijk steile slotklim al van zijn fiets. "Ik sprong lekker de auto in en ben zo naar boven gereden", zegt de 25-jarige Deen met een grote glimlach.

Woensdag reed Vingegaard de Col du Granon alsnog fietsend op, en met een aanval op 5 kilometer van de top zette hij de Tour volledig op zijn kop. De nummer twee van vorig jaar pakte maar liefst 2 minuten en 51 seconden op titelverdediger Pogacar, het bijna onvoorstelbare eindresultaat van een plan dat al vlak na de verkenning bedacht werd.

"We wisten dat deze slotklim heel goed bij Jonas zou passen", aldus luxeknecht Steven Kruijswijk. "Daarom hadden we deze etappe echt aangestipt als een rit om Jonas in het klassement voorbij Pogacar te krijgen. Het plan daarvoor zat al wekenlang in ons hoofd. We wisten dat we niet moesten wachten op een één-tegen-één-gevecht met Pogacar. En de enige manier om dat te voorkomen, was door de koers heel hard te maken."

Jumbo-Visma put Pogacar uit met demarrages

Deel één van het plan van Jumbo-Visma was om Wout van Aert en Christophe Laporte mee te sturen in de vroege vlucht. Deel twee was om Pogacar zoveel mogelijk uit te dagen en te vermoeien. Daarom plaatste Primoz Roglic met hulp van ploegmaat Tiesj Benoot al op de Col du Télégraphe zijn eerste demarrage in de groep met favorieten, terwijl er nog 70 kilometer te rijden was.

Deel drie was een spervuur van aanvallen op de beruchte Col du Galibier, met 2.630 meter het hoogste punt van deze Tour. In totaal had Pogacar al tien versnellingen moeten pareren voordat hij aan de slotklim begon. "Ik ben vol gas gegaan. Ik had niks te verliezen", aldus Roglic, die door zijn vroege inspanningen definitief wegzakte uit de top van het klassement.

"We wilden Pogacar echt al aanvallen op de Galibier, vooral met Primoz", zegt de Amerikaanse Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss. "Misschien hadden we niet bedacht dat we zó vaak zouden demarreren, maar uiteindelijk heeft het heel goed uitgepakt. Pogacar moest al heel veel werk opknappen voor de slotklim, terwijl Jonas in zijn wiel kon blijven."

Een vrij grote groep, met daarin liefst vijf renners van Jumbo-Visma, begon na een slopende etappe aan de Col du Granon. Iets voorbij de helft van de misschien wel zwaarste beklimming van deze Tour moest Pogacar de tol betalen voor al zijn inspanningen eerder in de rit. De 23-jarige Sloveen had geen antwoord op een demarrage van Vingegaard en verloor in 5 kilometer bijna drie minuten.

"Ik had voor mijn beslissende aanval niet door dat Pogacar het lastig had", aldus Vingegaard. "Maar ik wist dat als ik niets durfde te proberen, dat ik weer tweede zou worden. En we zijn hier om de Tour te winnen. Vandaag hebben we een risico genomen, met als absolute doel die eindzege. Ik ben verrast door de grote tijdverschillen, maar we hebben als team gewoon geweldig gereden."

Vingegaard schrijft Pogacar nog lang niet af

Kruijswijk, die na een paar kilometer moest lossen op de Granon, hoorde via de radio dat Vingegaard het vierde en laatste deel van het plan van Jumbo-Visma perfect uitvoerde. "Het was een geweldig moment toen ik over de streep kwam en de andere jongens van de ploeg zag", aldus de ervaren Brabander. "Dit was echt een teamprestatie, met Jonas als meer dan verdiende winnaar."

Vorig jaar was Vingegaard de grote verrassing van de Tour, nadat hij door het uitvallen van Roglic opeens de kopman van Jumbo-Visma werd. Deze zomer begon de Deen als een van de favorieten en voorlopig lijkt die nieuwe rol hem heel goed te passen.

"We hadden voor de Tour al heel veel vertrouwen in Jonas. Daarom hebben we ook dit plan gemaakt", zegt Kruijswijk. "En hij bewijst vandaag waarom we in hem geloven. Jonas is het afgelopen jaar echt een leider geworden. Hij weet wat hij wil en het is heel dankbaar om voor hem te knechten. Of hij de Tour kan winnen? Die kwaliteiten heeft hij zeker. Al was dit pas de eerste echt zware bergrit."

Vingegaard benadrukt dat hij Pogacar nog steeds als een grote bedreiging ziet. "Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe speciaal ik het vind dat ik de leider ben in de grootste wielerkoers ter wereld. We gaan er alles aan doen om het geel naar Parijs te brengen, maar dat gaat heel zwaar worden. Ik verwacht dat Tadej me gaat aanvallen bij elke kans die hij krijgt."

