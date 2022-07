De groene trui die Wout van Aert mocht aantrekken na de elfde etappe in de Tour de France heeft woensdag snel een nieuwe eigenaar gekregen. De Belg van Jumbo-Visma stond het tricot af aan een Engelse wielerfan die hem te hulp schoot bij een lekke band in de afdaling richting de ploegbus.

Van Aert daalde na de zware Alpen-etappe met finish op de Col du Granon af richting de bus van Jumbo-Visma, maar onderweg bleek hij een leegloper te hebben. Een toeschouwer schoot direct te hulp en bood een fietspomp aan.

Op beelden op sociale media is te zien hoe Van Aert als dank een bijzonder souvenir geeft aan de hulpvaardige fan. "Ik heb iets voor je: trek mijn groene trui uit, hij is voor jou." De man laat zich dat geen twee keer zeggen en prijst Van Aert als "een legende."

Van Aert reageerde later vanuit het hotel op het voorval. "Een klein mechanisch probleem in de afdaling van de Col du Granon", schrijft hij op Twitter. "Gelukkig deed mijn tubeless band van Vittoria zijn werk. Ik ruilde mijn groene trui voor wat 'levensreddende' lucht. Vandaag was een goede dag."

Met die goede dag doelde Van Aert op de dubbelslag die zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard sloeg. De Deen reed op de slotklim Tadej Pogacar uit de gele trui. Van Aert zorgde er in de aanloop naar de slotklim eigenhandig voor dat het gat met koploper Warren Barguil veel kleiner werd.