Tadej Pogacar zoekt naar de reden voor zijn inzinking in de zware elfde etappe van de Tour de France. De ongenaakbaar geachte Sloveen moest op de slotklim bijna drie minuten toegeven op Jonas Vingegaard.

"In het begin van de etappe voelde ik me nog goed. Op de Galibier werd ik aangevallen en de renners van Jumbo-Visma waren erg sterk. Toch kon ik in eerste instantie steeds mee", keek Pogacar terug op de aanloop naar zijn ondergang.

Vanaf 5 kilometer onder de top van de slotklim, de Col du Granon, kon Pogacar echter niet meer reageren op de aanvallen van Jumbo-Visma. Vingegaard reed weg bij de tweevoudig Tour-winnaar, pakte de ritzege én veroverde de gele leiderstrui.

"Opeens voelde ik me slecht", vertelde de renner van UAE Team Emirates. "Ik weet niet wat het is geweest: of het door de geleverde inspanningen kwam of doordat ik niet genoeg gegeten had bijvoorbeeld. Het was in ieder geval niet mijn dag."

'Het is nu aan mij om aan te vallen'

Mede door de inzinking van Pogacar vond er een aardverschuiving plaats in het algemeen klassement. Geletruidrager Vingegaard heeft een ruime marge van 2.22 minuten op Pogacar, die ondanks het pijnlijke verlies en de forse achterstand strijdbaar is.

"Het is nu aan mij om aan te vallen. Ik blijf vechten. Ik heb bijna drie minuten verloren en ga proberen de tijd terug te winnen. Het kan een mooi duel worden", keek hij al vooruit.

Wellicht kan Pogacar donderdag al terugslaan wanneer de twaalfde etappe eindigt op de Alpe d'Huez. De Alpenrit telt maar liefst drie beklimmingen van de buitencategorie en kan opnieuw een hevige strijd tussen de favorieten opleveren.