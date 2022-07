Jonas Vingegaard kan nauwelijks geloven dat hij de elfde etappe van de Tour de France heeft gewonnen én de gele trui mag aantrekken. De renner van Jumbo-Visma spreekt van een droom die uitkomt.

Vingegaard finishte 2 minuten en 51 seconden voor Tadej Pogacar, die de etappe in het geel begon. De Deen zorgde daarmee voor een aardverschuiving in het algemeen klassement, waarin hij nu 2 minuten en 22 seconden heeft op de Sloveen.

"Dit is ongelooflijk, hier heb ik altijd van gedroomd. Een etappe in de Tour de France en ook nog eens de gele trui", zei Vingegaard, die het interview onderbrak om de felicitaties van ploegmaat Wout van Aert in ontvangst te nemen.

Jumbo-Visma reed vanaf het begin in de aanval en viel met meerdere renners aan. "Ja, we hadden een plan en je kon duidelijk zien wat dat was. We wilden het superhard maken, dat was in mijn voordeel. Ik heb een hoop tijd gepakt vandaag, maar ik had dit nooit gekund zonder mijn ploegmaten."

Jonas Vingegaard in zijn eentje in de aanval op de Col du Granon. Jonas Vingegaard in zijn eentje in de aanval op de Col du Granon. Foto: Getty Images

Zes renners van Jumbo-Visma in top 25

Dat Jumbo een geweldige teamprestatie leverde, blijkt uit het feit dat voor het eerst sinds 2002 zes renners van één ploeg in de top 25 van een bergrit in de Tour finishten. Op de slotklim (de Col du Granon) plaatste Vingegaard de beslissende aanval op de gebroken Pogacar, die de hele dag moest reageren op Jumbo-aanvallen.

"Hij (Pogacar, red.) was sterk op de Galibier en ik wist niet of hij vol door zou gaan. Op de laatste klim dacht ik: als ik het nu niet probeer, dan ga ik niet winnen. Vorig jaar ben ik tweede geworden. Dat is leuk, maar ik wil voor de zege gaan."

Donderdag zijn de rollen in Tour de France volledig gedraaid in opnieuw een zware bergrit. Dan is het de beurt aan Vingegaard om zijn gele trui te verdedigen op de Alpe d'Huez, nadat onderweg onder meer de Galibier van de andere zijde dan die van woensdag is beklommen.