Jonas Vingegaard heeft woensdag een fraai staaltje ploegentactiek van Jumbo-Visma bekroond door de elfde etappe van de Tour de France op zijn naam te schrijven. De 25-jarige Deen reed op een kleine 5 kilometer voor de finish op de Col du Grandon weg bij geletruidrager Tadej Pogacar, die een voor zijn doen zeldzame inzinking beleefde.

Vingegaard, vorig jaar tweede in de Tour achter Pogacar, had bij aanvang van de rit een achterstand van 39 seconden. Die maakte hij ruimschoots goed met zijn versnelling in de slotfase.

De Sloveense klassementsleider, die de laatste twee jaar imponeerde in de cols, zag gedurende de laatste kilometers de ene na de andere renner passeren. Uiteindelijk eindigde Pogacar op liefst 2 minuten en 52 seconden van Vingegaard.

Nairo Quintana passeerde als tweede de meet op de Granon, op een kleine minuut van de ritwinnaar. Romain Bardet werd derde, op 1.10 minuten. Laatstgenoemde klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Steven Kruijswijk finishte woensdag als negende, op bijna vier minuten van zijn triomferende ploeggenoot.

De eerste echte bergetappe was fascinerend: al in een vroeg stadium probeerde Jumbo-Visma met vele aanvallen geletruidrager Pogacar te isoleren. Vingegaard maakte dit ploegenspel op zeer fraaie wijze af.

Van der Poel valt aan en geeft later op

Natuurlijk is er deze Tour de France al genoeg geklommen, maar woensdag stond in de Alpen de eerste echte bergetappe op de rol. De rit telde 151,7 kilometer en onderweg kreeg het peloton onder meer de Col du Télégraphe en Col du Galibier voor de wielen.

De finish lag op ruim 2.400 meter hoogte op de Col du Granon, een berg die in 1986 voor het laatst werd beklommen door het Tour-peloton. Destijds raakte Bernard Hinault de gele leiderstrui kwijt aan de latere eindwinnaar Greg Lemond in een iconisch geworden etappe.

Ook de rit van woensdag mag memorabel worden genoemd. Al direct na de start gingen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de aanval. De meervoudige wereldkampioenen veldrijden kregen snel gezelschap van andere avonturiers, onder wie Warren Barguil, Simon Geschke en Tony Gallopin.

Op de Lacets de Montvernier, de eerste beklimming van de dag met talloze haarspeldbochten, moest Van der Poel zijn medevluchters laten gaan. De renner van Alpecin-Deceuninck zou later de strijd staken, waardoor hij voor het tweede jaar op rij Parijs niet haalt. De kopgroep fietste ondertussen naar een voorsprong van ongeveer negen minuten.

Jumbo-Visma zet Pogacar onder grote druk

In de recente Tour de France-edities bleven de favorieten vaak lang bij elkaar in bergetappes, maar woensdag was alles anders. Al in de afdaling van de Télégraphe ging Primoz Roglic ervandoor, waarmee Jumbo-Visma de aanval op Pogacar inzette.

Een fascinerend gevecht werd daarmee ingeluid. Met verschillende versnellingen probeerde de Nederlandse equipe de geletruidrager te isoleren, een tactiek die succesvol was. Al ruim voor de finish ontstond een select groepje met favorieten, maar de klassementsleider zag al zijn ploeggenoten afhaken, al kwam Rafal Majka later weer terug.

Pogacar zelf gaf toen nog geen krimp en reageerde overtuigend op alle aanvallen. De Sloveen reed zelfs even alleen met Vingegaard, maar het duo trok niet door. Het tempo viel wat stil, waardoor de eerder geloste renners weer konden aansluiten in de groep-Pogacar. Zo waren alle favorieten weer bij elkaar bij aanvang van de slotklim.

Ondertussen had Barguil vooraan het verschil gemaakt. Tijdens de beklimming van de Galibier had de Fransman de andere avonturiers van zich afgeschud, waarna hij met een marge van ruim vijf minuten op de groep-Pogacar begon aan de slotklim.

Vingegaard achterhaalt de koplopers

Op de Col du Granon ontstond er al snel een selectie in de groep-Pogacar. Roglic moest lossen bij de favorieten en ook de sterk koersende Kruiswijk kon het tempo niet volgen. Nairo Quintana had op dat moment de achtervolging op zijn ploeggenoot Barguil ingezet.

Beide renners werden overvleugeld door Vingegaard, die vanuit de achtergrond razendsnel terrein goedmaakte. Pogacar kon simpelweg niet mee en verloor in minder dan vijf kilometer zo'n drie minuten op de Deen.

De renners krijgen donderdag niet bepaald de kans om op adem te komen. De finish ligt dan op Alpe d'Huez, nadat onderweg onder meer de Galibier van de andere zijde dan die van woensdag wordt beklommen.

