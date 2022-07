Een dag na de coup van Jumbo-Visma gaat de Tour de France donderdag verder met opnieuw een loodzware Alpenrit. De etappe eindigt op de Alpe d'Huez, waar geen ander land vaker won dan Nederland.

Het peloton komt om 13.05 uur in beweging in Briançon. Al 10 kilometer na de start beginnen de renners aan de eerste van drie beklimmingen uit de buitencategorie: de Galibier (23 kilometer à 5,1 procent). Daarna volgt zo'n 110 kilometer na de start de Col de la Croix (29 kilometer à 5,2 procent).

Met deze twee taaie beklimmingen in de benen wacht het peloton een slotklim naar Alpe d'Huez. Om het wintersportdorp te bereiken, moet het peloton 13,8 kilometer à 8,1 procent verteren.

Dit kan - net als woensdag - opnieuw een plek voor vuurwerk tussen de favorieten zijn. Er is wel één groot verschil: de rollen tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn 180 graden gedraaid. De renner van Jumbo-Visma begint de etappe met een marge van 2.22 minuten.

Hoewel deze etappe op de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet wordt verreden, is de rit er ook een met een Nederlands tintje. Nederland is met liefst acht ritzeges recordhouder op de Alpe d'Huez. Het laatste Nederlandse dagsucces is wel al even geleden: Gert-Jan Theunisse zegevierde in 1989.

Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France. Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France.

Tickets voor de vroege vlucht zijn gewild

De vlucht van de dag zal uit goede klimmers bestaan, gezien kort na de start de eerste klim op het programma staat. De kans is dan ook heel groot dat de strijd om de vlucht tot de Galibier zal duren, en misschien wel tot de top ervan.

Het feit dat de kopgroep uit goede klimmers bestaat, vergroot de kansen op een succesvolle vlucht. Het valt in dat geval binnen de verwachtingen dat een aanvaller er met dagsucces vandoor gaat. Mollema heeft in dat geval wellicht de grootste kans om in de voetsporen van Theunisse te treden.

Naast Mollema zijn ook Jakob Fuglsang en Thibaut Pinot vooraan te verwachten. Pinot leek afgelopen zondag hard op weg naar een eindsprint met Bob Jungels, maar na de slotklim naar Châtel kon de Fransman hem niet meer bijhalen. Een herkansing voor Pinot lonkt op de Franse feestdag.

Officiële starttijd twaalfde etappe: 13.05 uur

Finishtijd twaalfde etappe: rond 18.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang

⭐⭐ Bauke Mollema, Michael Woods

⭐ Daniel Félipe Martínez, Ion Izagirre, Michael Storer