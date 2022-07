INEOS Grenadiers heeft nog weinig in beeld gereden in de Tour de France, maar staat wel met drie renners in de top tien van het klassement. De Britse topploeg kan daardoor in de komende twee loodzware Alpenritten een hoofdrol spelen, en misschien wel een bondgenoot zijn van Jumbo-Visma in de strijd met Tadej Pogacar.

Geraint Thomas gaat Jonas Vingegaard en Primoz Roglic niet bellen om een plan te smeden om het Pogacar lastig te maken. "Maar als er tijdens de koers een situatie ontstaat waar een samenwerking gunstig is voor beide teams, waarom niet?", zegt de ervaren Brit.

Jumbo-Visma en Vingegaard zijn voorlopig de grootste rivaal van UAE Team Emirates en geletruidrager Pogacar. Maar INEOS heeft met Thomas (vierde op 1.17 minuten), Adam Yates (vijfde op 1.25 minuten) en Tom Pidcock (achtste op 1.46 minuten) de meeste troeven in handen in de algemene rangschikking.

De formatie die de Tour tussen 2012 en 2019 liefst zes keer won, mist door het ontbreken van de geblesseerde Egan Bernal een uitgesproken kopman. Daarom moest er een andere route naar succes bedacht worden.

"We hebben vanaf het begin van de Tour gezegd dat we zo lang mogelijk met zoveel mogelijk renners in de top van het klassement willen meedoen", aldus de 29-jarige Yates. "Het plan is om dat voordeel uit te spelen in de tweede en derde week. We richten ons dus voorlopig vooral op onszelf, maar als Jumbo-Visma wil helpen om Pogacar tegen te werken, dan staan we daar natuurlijk voor open."

Thomas wil ongelijk van mensen bewijzen na lastige jaren

Er zijn weinig renners in het peloton die zoveel Tour-overwinningen van dichtbij hebben meegemaakt als Thomas. De Welshman was meesterknecht bij de zeges van Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017), won de belangrijkste wielerkoers ter wereld zelf in 2018 en eindigde in 2019 als tweede achter ploegmaat Bernal.

Het zegt daarom veel dat Thomas Pogacar hoger inschat dan alle toppers met en tegen wie hij de afgelopen vijftien jaar gereden heeft. "Pogacar zit nog een niveau boven mannen als Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Froome. Hij kan alles. We hebben in het verleden vaker voorspeld dat een jonge renner heel veel Tours ging winnen, maar ik zie niet in hoe Pogacar níét de grote favoriet blijft de komende vijf à zes jaar."

Thomas leek zelf afscheid te hebben genomen van de rol als kanshebber in de Tour, nadat hij in 2020 niet geselecteerd werd door INEOS en vorig jaar slechts 41e werd. Maar de renner uit Cardiff kent op zijn 36e een knappe opleving, die vorige maand werd ingezet met winst in de Ronde van Zwitserland. In de Tour heeft hij in de eerste tien ritten nog weinig steken laten vallen.

"Door mijn geweldige resultaat in Zwitserland begon ik met veel vertrouwen aan de Tour", aldus Thomas. "Voorlopig gaat het heel goed, al is ruim een minuut achterstand op een Pogacar in deze vorm al heel veel. Maar ik ga er alles aan doen om voor de tweede keer te winnen en om het ongelijk van wat mensen te bewijzen, na mijn mindere laatste paar jaren."

Debutant Pidcock is joker van INEOS

Yates, de nummer vier van de Tour van 2016 én de Vuelta a España van vorig jaar, is net als Thomas een gearriveerde naam in het wegwielrennen. De joker van INEOS is Tour-debutant Pidcock. Het talent van de 22-jarige Brit is algemeen bekend - hij is de regerend olympisch kampioen mountainbike en de regerend wereldkampioen veldrijden - maar zijn mogelijkheden in een drieweekse ronde zijn een groot vraagteken.

Het maakt Pidcock de ideale pion om in de komende twee etappes al in een vroeg stadium naar voren te schuiven. "We weten wat Tom kan in eendagskoersen en hoe getalenteerd hij is, maar het is voor ons en voor hem onduidelijk hoe ver hij in deze Tour kan komen", aldus Thomas. "De andere teams zullen hem niet zien als de grootste dreiging, maar ze zullen hem toch ook niet te veel ruimte willen geven."

De komende twee dagen staan de eerste echt zware bergetappes op het programma, met woensdag achtereenvolgens de Col du Télégraphe (11,9 kilometer à 7,1 procent), de Col du Galibier (17,7 kilometer à 6,9 procent) en de Col du Granon (11,3 kilometer à 9,2 procent). Donderdag gaat de koninginnenrit zelfs over drie beklimmingen van de buitencategorie: de Galibier van een andere kant (23 kilometer à 5,1 procent), de Col de la Croix-de-Fer (29 kilometer à 5,2 procent) en de Alpe d'Huez (13,8 kilometer à 8,1 procent).

De officiële start van de elfde etappe is woensdag om 12.30 uur in Albertville. De finish op de top van de Granon wordt verwacht tussen 16.40 en 17.15 uur.

