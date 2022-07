Steven Kruijswijk verwacht woensdag een strijd tussen de klassementsmannen op de afsluitende Col du Granon. Eerder op de dag krijgen de renners ook de Galibier voor de kiezen in de elfde etappe van de Tour de France.

"Die laatste beklimming is een klim waar renners die goed zijn zelf het verschil kunnen maken. Dat is iets om naar uit te kijken", blikte de 35-jarige renner van Jumbo-Visma bij de NOS vooruit op de loodzware rit in de Alpen.

"We hebben die berg een paar weken geleden tijdens een verkenning ook gedaan en toen voelde hij ook 'zwart' aan", verwees de Brabander naar de zwarte stroken in het etappeprofiel, die staan voor steile stukken.

"We kunnen zo'n dag als vandaag verwachten, met hoge temperaturen. Dan begin je al met zo'n hitte in de vallei en die klim ligt in de zon. Ook de hoogte van 2.400 meter gaat een rol spelen. Daar gaan we wel iets moois zien."

Kruijswijk had verwacht dat Kämna geel zou pakken

Kruijswijk had verwacht dat Tadej Pogacar zijn gele trui na de tiende rit zou afstaan aan de Duitser Lennard Kämna, maar de Sloveen hield op de streep in Megève elf seconden over.

"Ik had verwacht dat hij het geel zou pakken. Ik dacht dat ze hem de ruimte gaven. Zeker op het laatst gingen zijn ploeggenoten van kop af. Dan gaat het peloton snel en pakken we tijd terug."

Kruijswijk, de enige Nederlander in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma, rijdt in Frankrijk vooral in dienst van kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Die laatste staat er met een achterstand van 39 seconden op Pogacar het best voor. De elfde etappe van de Tour de France begint woensdag om 12.15 uur.