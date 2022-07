Negen leden van de Franse groep klimaatactivisten Dernière Rénovation zorgden dinsdag in de tiende etappe van de Tour de France voor een blokkade van de weg. De renners waren verrast, maar hadden weinig last van het korte oponthoud op 36 kilometer van de finish.

"Het was een apart moment", zei geletruidrager Tadej Pogacar na de etappe op zijn persconferentie. "Over de radio hoorden we opeens dat er een groep mensen op de weg was en dat we moesten stoppen. Ik zag vervolgens dat agenten een paar demonstranten van de straat haalden, maar heb geen idee wat voor protest het was."

Vlak na de protestactie maakte Dernière Rénovation op Twitter bekend dat het om een demonstratie tegen het klimaatbeleid van de Franse overheid ging. "Negen van onze leden hebben vandaag de Tour-etappe verstoord om de vernietiging van onze aarde te stoppen", schreef de groep klimaatactivisten, die eerder dit jaar al acties hield op Roland Garros en op de ringweg van Parijs.

"Politici leiden ons naar een wereld waarin de Tour de France niet meer kan bestaan. We moeten nu handelen en alle geweldloze manieren aangrijpen om te redden wat er nog te redden valt. Dit soort geweldloze verstoringen zijn onze laatste kans om gehoord te worden en de ergste consequenties van de opwarming van de aarde te voorkomen."

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

In 2018 zorgde protest van boeren voor oponthoud

De actie deed denken aan een moment in de Tour van 2018, toen de beginfase van de zestiende etappe verstoord werd door een protest van Franse boeren. De gevolgen voor de renners waren vier jaar geleden een stuk groter, doordat het traangas dat de politie inzette om een einde te maken aan het protest ook het peloton in waaide.

"Gelukkig zijn we deze keer niet met pepperspray besproeid", zei INEOS Grenadiers-kopman Geraint Thomas, de Tour-winnaar van 2018, die dinsdag in de groep met favorieten finishte. "Een paar minuten voordat we moesten stoppen, hoorden we dat er iets aan de hand was. Vervolgens zag ik alleen dat er wat mensen werden weggesleept."

De jury besloot de koers stil te leggen, omdat de weg geblokkeerd werd en er rookbommen werden afgestoken. Na een minuut of tien kon de wedstrijd weer verder, met dezelfde tijdsverschillen als voor de neutralisatie.

"In de kopgroep hebben we niet veel gezien van de actie, want we passeerden de demonstranten vrij snel", zei ritwinnaar Magnus Cort. "Ik zag een paar geparkeerde auto's en wat mensen op de weg liggen met veel rook om hen heen, dat was het eigenlijk."

Dernière Rénovation vertelde aan de Franse krant Libération dat de groep er bewust voor koos om te protesteren op een lange, rechte weg. "Zodat het minder gevaarlijk zou zijn voor de renners. We hebben niks tegen de Tour of de renners. De actie was vooral een middel om druk uit te oefenen op de overheid."

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier