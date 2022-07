Magnus Cort heeft dinsdag de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Deen van EF Education-EasyPost was de snelste van een kopgroep van tien renners in een bergrit die korte tijd werd stilgelegd vanwege een protestactie.

Dylan van Baarle behoorde ook tot de kopgroep, maar kwam in de laatste kilometer net tekort. De Nederlander van INEOS Grenadiers finishte zeven seconden achter Cort als vijfde in het Franse Alpendorp Megève.

De 29-jarige Cort was na 148 kilometer net iets sneller dan de Australiër Nicholas Schultz in een sprint à deux. De ervaren Spanjaard Luis León Sánchez eindigde als derde en de Amerikaan Matteo Jorgensen werd vierde.

Het is voor Cort zijn tweede etappezege ooit in de Tour. In 2018 won hij ook al een rit, terwijl hij in de Vuelta a España liefst zes keer dagsucces had.

Het peloton, met daarin de klassementsrenners, kwam bijna negen minuten na Cort over finish. Geletruidrager Tadej Pogacar sprintte nog even en kwam als eerste over de meet, gevolgd door Jonas Vingegaard, zijn Deense concurrent van Jumbo-Visma.

Dit bericht wordt aangevuld.

