Nog 19 km - De renners zijn begonnen aan de slotklim van de etappe. Het stijgingspercentage van de Montée de l'Altiport de Megève (19,2 km à 4,1 procent) is niet al te hoog, maar het venijn zit hem in de staart. De laatste paar honderd meter knikt de weg met 7,1 procent omhoog, voordat de renners aankomen bij de meet in Megève.