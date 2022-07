In de elfde etappe van de Tour de France is het woord woensdag zeer waarschijnlijk aan de klassementsrenners. Met onder meer de beklimming van de Galibier staat het peloton voor een van de zwaarste etappes van deze Tour.

Het peloton komt om 12.15 uur in Albertville in beweging. Na een overwegend vlakke aanloop van 15,5 kilometer zullen de renners voor het puntenklassement vooraan verschijnen voor de tussensprint. 34 kilometer later krijgt de Tour-karavaan het eerste klimwerk voor de kiezen.

De Lacets de Montvernier ( 3,4 kilometer à 8,2 procent) is een kort maar krachtig klimmetje uit de tweede categorie. Zo'n 25 kilometer later stuiten de renners op een berg uit een categorie hoger: de Col du Télégraphe (11,9 kilometer à 7,1 procent).

Na een korte afdaling wordt het afzien voor de sprinters in het peloton. De renners betreden de Galibier, die met 17,7 kilometer à 6,9 procent wordt gecategoriseerd als de eerste Tour-klim uit de buitencategorie van deze editie.

Na een lange afdaling stevenen de renners af op de loodzware slotklim: de Col du Granon. Dit is een bijzonder regelmatige klim, maar wel een van de buitencategorie (11,3 kilometer à 9,2 procent).

Het profiel van de elfde etappe van de Tour de France. Het profiel van de elfde etappe van de Tour de France.

Nerveuze etappe voor klassementsrenners

Er valt deze etappe veel te winnen én te verliezen voor de klassementsrenners, de kans is daardoor groot dat we een nerveus peloton gaan zien in aanloop naar de eerste klim. Het is de vraag of de dappere avonturiers sterk genoeg zijn om de groep met favorieten achter zich te laten.

UAE Team Emirates van Tadej Pogacar en Team Jumbo-Visma van Jonas Vingegaard en Primoz Roglic zullen er in het peloton alles aan doen om de kopgroep in toom te houden.

Als ze het tijdsverschil relatief klein kunnen houden, is er een grote kans dat zij van zich gaan laten horen in de slotfase op de Col du Granon. Zo niet, dan zullen de renners uit de vroege vlucht vechten om dagsucces.

Officiële starttijd tiende etappe: 13.30 uur

Finishtijd tiende etappe: rond 17.05 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Tadej Pogacar, Jonas Vingegard

⭐⭐ Primoz Roglic, Adam Yates, David Gaudu

⭐Romain Bardet, Nairo Quintana, Thibaut Pinot